Gemeindenachricht - Escholzmatt-Marbach: Budget mit Vorsicht

Foodwaste Was zu schwer ist, kommt nicht in die Regale: Wieso Landwirte auf ihrem Gemüse sitzen bleiben

Coop, Migros und Co. haben klare Vorstellungen davon, welche Grösse Gemüse und Früchte in ihren Regalen haben sollen. Was nicht in die Norm passt, wird nicht abgenommen. Die Folgen: Lebensmittelverschwendung und verärgerte Landwirte.