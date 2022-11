Gemeindenachricht Hohe Investitionen in Greppen 23.11.2022, 13.09 Uhr

Zum letzten Mal soll in Greppen im kommenden Jahr ein nennenswerter Verlust geschrieben werden. Bei einem Gesamt­aufwand von 8,9 Millionen Franken fehlen der Gemeinde 45 700 Franken laut Budgetvorschlag des Gemeinderats. Im kommenden Jahr stehen grosse Investitionen an: Für Strassen und die Schulliegenschaft plant der Gemeinderat knapp 1 Million Franken ein. Insgesamt werden 3,5 Millionen Franken investiert. Damit steigt auch die Nettoschuld pro Einwohner ohne Spezialfinanzierungen über den Grenzwert von 3000 Franken an. Ab 2025 soll der Grenzwert wieder eingehalten werden. An der morgigen Gemeindeversammlung werden die Stimmberechtigten über das Budget befinden. (chm)