Gemeindenachricht In Wauwil ist die Meinung der Bevölkerung gefragt 24.01.2023, 15.08 Uhr

Der Gemeinderat lädt Stimmberechtigte und Interessierte am 2. Februar um 19.30 Uhr im Zentrum Linde zu einem Echoraum ein. Dabei geht es darum, mit der Bevölkerung das künftige Führungsmodell der Gemeinde zu diskutieren. Der Gemeinderat hat sich in den vergangenen Monaten damit auseinandergesetzt, wie er in einer Mitteilung schreibt. Für die Einführung eines neuen Systems ist eine Änderung der Gemeindeordnung notwendig. Diesbezüglich wird vom 9. Februar bis 8. März eine Vernehmlassung durchgeführt.