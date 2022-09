Gemeindenachricht Inwil will Schule ausbauen 15.09.2022, 11.09 Uhr

In Inwil steigt die Zahl der Schülerinnen und Schüler an, die Platzverhältnisse in den bestehenden Schulhäusern sind jedoch beschränkt. Der Gemeinderat und die Bildungskommission schlagen deshalb vor, das Schulhaus Rägeboge 2 in Richtung Norden zu verlängern. Dadurch könnten die benötigten Klassenzimmer und vier Gruppenräume sowie Nebenräume geschaffen werden, heisst es im aktuellen Info-Blatt der Gemeinde.