Mehr Tempokontrollen in Werthenstein

Mehr Tempokontrollen und neuer Schulleiter in Werthenstein 07.12.2022, 08.28 Uhr

Der Gemeinderat wurde vom Elternrat gebeten, bei der Entlebucherstrasse im Bereich Einfahrt Landi beziehungsweise Schulhaus Markt in Fahrtrichtung Dorf einwärts Geschwindigkeitsmessungen durchzuführen. Auf dem Trottoir entlang der Kantonsstrasse verläuft der Schulweg vieler Kinder zum Schulhaus Markt. Die Geschwindigkeitsmessungen haben eine Überschreitung von fast 70 Prozent der Verkehrsteilnehmer gezeigt. Der Gemeinderat hat als Folge die Luzerner Polizei aufgefordert, auf dieser Strecke vermehrt Geschwindigkeitskontrollen durchzuführen.

Neuer Schulleiter

Thomas Mathieu aus Malters wird Schulleiter der Schule Schachen. Das schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung. Der 48-Jährige tritt seine Stelle am 1. August 2023 an. Derzeit unterrichtet er in Hitzkirch bei der Sekundarstufe. Die Weiterbildung zum Schulleiter wird er berufsbegleitend absolvieren.

Freie Wohnungen melden

Die Gemeinde Werthenstein hat per Ende Oktober genügend Wohnungen für Geflüchtete bereitgestellt. Da der Regierungsrat aber am 10. November die Notlage für den gesamten Asyl- und Flüchtlingsbereich erklärt hat, bittet der Gemeinderat die Bevölkerung, weiterhin freie Wohnungen zu melden. (chm)