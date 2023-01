Buttisholz: Neuer Geschäftsführer Kilian Graf bleibt Gemeinderat

«Corona-Leaks» Ab 17.00 Uhr live: So will das Parlament die Indiskretionen aus dem Departement Berset abklären

Die «Schweiz am Wochenende» hatte enthüllt, dass Bundesrat Bersets ehemaliger Kommunikationschef vertrauliche Informationen an den Ringier-CEO weitergegeben hatte. Nun informiert die Aufsicht des Parlaments, wie sie mit diesen Indiskretionen verfahren will.