Gemeindenachricht Vakanzen in den Kommissionen und Baustart beim Kreisel Grundmatt 07.12.2022, 08.29 Uhr

Sowohl in der Bildungskommission als auch in der Umwelt- und Energiekommission sind Sitze freigeworden. Roger Marfurt hat per Ende Schuljahr 2022/23 seinen Rücktritt aus der Bildungskommission eingereicht. Die Parteien können dem Stadtrat einen Vorschlag für die Wiederbesetzung unterbreiten. Interessierte dürfen sich direkt bei der Stadtkanzlei melden. Der vakante Sitz in der Umwelt- und Energiekommission nach dem Austritt von Pius Schwarzentruber konnte noch nicht wieder besetzt werden. Gesucht wird eine Person, die sich mit entsprechenden Themen vertieft auseinandersetzen möchte. Für Auskünfte steht die Kommissionspräsidentin, Stadträtin Sabine Büchli-Rudolf, zur Verfügung (sabine.buechli@willisau.ch).