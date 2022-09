Gemeindenews «Chöubi 2022» in Egolzwil – Gemeinde lädt zum Znüni 03.09.2022, 20.44 Uhr

Die traditionelle «Chöubi» in Egolzwil findet am Wochenende vom 15./16. Oktober nach den Herbstferien statt. Wie der Gemeinderat mitteilt, laufen derzeit die Vorbereitungen. Detaillierte Informationen wird es auf dem «Chöubiflyer» geben, der Ende September in alle Haushaltungen zugestellt wird.