Gemeindenews Schötz: Gemeinderat will Digitalisierung fördern ++ Rücktritt aus Kommission ++ Kilbi findet statt 03.09.2022, 20.54 Uhr

Der Gemeinderat will die Digitalisierung der Gemeindeverwaltung Schötz weiter voran treiben. Dafür hat er beschlossen, die Arbeitsgruppe Digitalisierung zu gründen. In dieser Gruppe wirken Melanie Hirsiger, Iris Canton, Tamara Vogel und Regula Lötscher mit, heisst es in einer Mitteilung.