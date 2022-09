Gemeindenews Sursee: Start für Hilfsangebot 03.09.2022, 20.56 Uhr

Der Non-Profit-Verein «(H)auszeit mit Herz» kann ein Haus in der Surseer Altstadt beziehen. Die letzten Bewilligungen in Sachen Brandschutz habe man nun erhalten, heisst es von den Verantwortlichen. Der Verein möchte gestressten Eltern eine vorübergehende Bleibe bieten und sie so vor einem allfälligen Burn-out bewahren. Das Haus in Sursee bietet Platz für fünf Personen. Die Betreuung übernehmen rund 30 Ehrenamtliche. Geplant ist die Eröffnung Anfang November. Unter www.hausmitherz.ch finden Sie mehr Infos zum Angebot.