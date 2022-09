Gemeindenews Werthenstein: Gemeindeschreiberin gewählt ++ Rücktritt aus Kommission 03.09.2022, 20.58 Uhr

Per 1. November übernimmt Maria Stadelmann aus Escholzmatt das Amt als Gemeindeschreiberin in Werthenstein. Die 28-Jährige wurde nun vom Gemeinderat gewählt. Sie wird ihre neue Stelle am 17. Oktober antreten. Dies als Nachfolgerin von Peter Helfenstein, der per Ende Oktober aufhört.