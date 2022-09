Schongau will Urnenabstimmung statt Gemeindeversammlung

Seetal Schongau will die Gemeindeversammlung abschaffen Der Gemeinderat schlägt vor, künftig an der Urne über Geschäfte abzustimmen. An einem Infoanlass zeigt sich der ehemalige Gemeindepräsident skeptisch. Reto Bieri Jetzt kommentieren 20.09.2022, 16.37 Uhr

Künftig sollen die Schongauerinnen und Schongauer nicht mehr an der Gemeindeversammlung, sondern an der Urne abstimmen. Dies schlägt der Gemeinderat vor. Die Gemeindeversammlung stimmt am 30. November über den Systemwechsel ab. «Unser Hauptziel ist es, die gemeinsame Diskussion zu fördern und zu versachlichen», sagte Gemeindepräsident Thierry Kramis am Montagabend an einem Infoanlass.

Die Teilnahme an den Gemeindeversammlungen sinke in der 1100-Seelen-Gemeinde kontinuierlich, zuletzt hätten noch rund sechs Prozent der Stimmberechtigten teilgenommen. An kantonalen und nationalen Urnenabstimmungen hingegen sind es laut Kramis jeweils 50 bis 60 Prozent.

Urne oder Gemeindeversammlung? Schongau stimmt Ende November über den Systemwechsel ab. Bild: Boris Bürgisser (Schongau, 28. Juli 2020)

«Fazit: Wir müssen etwas ändern und Hürden reduzieren.» Statt der Gemeinde- gäbe es künftig eine Informationsveranstaltung, an welcher über die anstehenden Geschäfte orientiert und diskutiert wird. Die Meinungsbildung erfolgt zu Hause, abgestimmt wird an der Urne. Weiter schlägt der Gemeinderat vor, dass Bürgerinnen und Bürger neu eine Gemeindeinitiative einreichen können. Dazu müssen sie 50 Unterschriften sammeln. Weiter arbeite der Gemeinderat daran, die Botschaften zu Budget- und Rechnungsversammlungen verständlicher zu gestalten.

Gemeindepräsident Thierry Kramis. Bild: PD

Kramis zählte zwei Nachteile des neuen Verfahrens auf: Erstens seien Diskussionen nur an der Infoveranstaltung möglich. Zweitens können keine Anträge mehr gestellt werden, wie es manchmal an einer Gemeindeversammlung vorkommt. Deshalb sei es wichtig, dass der Gemeinderat die Bürgerinnen und Bürger früh über Projekte informiere. Diese können dann Änderungen einbringen, insbesondere mittels der Gemeindeinitiative. Die Vorteile der Urnenabstimmung sind laut Kramis, dass man alle Altersgruppen erreiche und seine Stimme anonym abgeben kann, «unabhängig von Ort und Zeit».

Noch 67 der insgesamt 80 Luzerner Gemeinden führen aktuell Gemeindeversammlungen durch. Am Sonntag wird zudem in Meggen über einen Systemwechsel abgestimmt.

Gemeinderat ist zu weit weg von der Bevölkerung

Anschliessend diskutierten die rund 30 Anwesenden während eineinhalb Stunden angeregt, sachlich und breit über die Vor- und Nachteile. Ein zentraler Aspekt kam gleich zu Beginn aufs Tapet, ausgelöst durch eine Wortmeldung von alt Gemeindepräsident Josef Muff (CVP), der nach den Gründen für den Systemwechsel fragte.

Diese seien vielfältig, antwortete Kramis seinem Vorgänger. So sei ihm rückgemeldet worden, die Geschäfte seien zu komplex geworden, die Leute hätten keine Zeit für den Besuch der Versammlung – aber auch, der Gemeinderat sei zu weit weg von der Bevölkerung, so Kramis weiter. Josef Muff sprach seinerseits von Rückmeldungen von Leuten, die nicht mehr an die GV kommen, «weil der Gemeinderat einen Wortschatz gebrauche, den man nicht versteht». Er rede manchmal zu verkopft, räumte Kramis selbstkritisch ein. Muff kritisierte weiter, mit dem Wegfall der GV entfalle die Möglichkeit, einzelne Budget-Positionen per Antrag zu streichen.

Die Jungen besser erreichen

Michael Schippmann, Präsident der Rechnungskommission, verwies auf die Gemeinde Römerswil, die vor einigen Jahren die Gemeindeversammlung abgeschafft hat. «Dort besuchen nur wenige Leute die Infoveranstaltung. Das heisst für Schongau, ihr würdet euch noch weiter vom Bürger entfernen als heute.» Eine Votantin gab zu bedenken, dass das Sammeln von 50 Unterschriften wohl aufwendiger sei als der Besuch einer GV.

Einig war man sich, dass man die Jungen besser erreichen müsse. Zudem brauche es eine Kultur der Wertschätzung, wenn sich mehr Leute in der Politik engagieren sollen, sagte Gemeinderat Ivo Gerig (Mitte).

