Gemeindeversammlung Roggliswiler Gemeinderat besteht ab 2024 aus fünf statt drei Mitgliedern An der Gemeindeversammlung wurde die Teilrevision der Gemeindeordnung gutgeheissen. Damit kann der Gemeinderat von drei auf fünf Mitglieder erweitert werden. 06.12.2022, 14.49 Uhr

Dorfansicht der Gemeinde Roggliswil. Bild: Pius Amrein

Die 28 anwesenden Stimmberechtigten haben am Montagabend an der Gemeindeversammlung in Roggliswil die Teilrevision der Gemeindeordnung einstimmig angenommen. Die wesentlichste Änderung betrifft dabei den Gemeinderat: So kann das Gremium per Legislaturperiode 2024–2028 von drei auf fünf Mitglieder erweitert werden.