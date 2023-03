Generationenprojekt Buchrain Planung für «Adler»-Parzelle überarbeitet – Firma von EVZ-Präsident will investieren Die Gemeinde hat das Baufeld um das Gasthaus Adler neu konzipiert. Nun ist bekannt, welche Firma investieren will. Im Juni soll das Stimmvolk über einen Planungskredit entscheiden. Lukas Zwiefelhofer, Sandra Peter Aktualisiert 22.03.2023, 13.46 Uhr

Einer der drei Freiräume wird diese Fläche vor dem denkmalgeschützten «Adler», rechts ist eines der geplanten Wohnhäuser zu sehen. Visualisierung: Nightnurse Images AG

Mit dem Generationenprojekt Buchrain Dorf soll die Gemeinde schrittweise ein neues Dorfzentrum mit Wohnungen und Läden erhalten. Eines der Hauptziele des Projekts ist es, das historische Gasthaus Adler zu sanieren und langfristig zu erhalten. Das Projektareal ist im Zuge der Bauplanung in insgesamt fünf Baufelder aufgeteilt worden.

Wie die Gemeinde Buchrain nun in einer Mitteilung schreibt, soll der Adler-Bau im Baufeld 2 neben dem Restaurant mit der historischen Gaststube und der Gartenwirtschaft im Anbau einen modernen Saal erhalten. Im unteren Geschoss ist zudem auf der Höhe des Dorfparks ein Foyer mit Bistro oder Bar vorgesehen. Im Obergeschoss sind Räume für Sitzungen oder Anlässe vorgesehen. Gemeindepräsident Ivo Egger spricht von einer «gelungenen Lösung zum Erhalt des Adlers.»

Die Pläne für das Baufeld 2 rund um den «Adler» seien gemeinsam mit Roider Giovanoli Architekten – dem Siegerteam des Architekturwettbewerbs – und dem Einbezug der kantonalen Denkmalpflege und des Jurypräsidenten neu konzipiert worden, schreibt die Gemeinde. Die Höhe des Wohnbaus im Nordosten wurde reduziert, was dem aus der Bevölkerungsumfrage herausgehenden Wunsch entspreche. Anstelle eines separaten Mehrzwecksaals soll ein Gebäude mit Kleinwohnungen oder Studios entstehen.

Investorin ist in der Region bekannt

Bereits im vergangenen November hat die Gemeinde mitgeteilt, dass Gespräche mit einer potenziellen Investorin laufen. Es handelt sich dabei um die Firma Aitos AG mit Sitz in Cham. Deren Inhaber ist der EVZ-Verwaltungsratspräsident Hans-Peter Strebel. Die Aitos AG arbeitet seit vielen Jahren mit dem Bauunternehmen Eberli AG - welches als Projektpartner der Gemeinde fungiert - zusammen und hat unter anderem in das Wohnbauprojekt Sonnefeld in Ruswil oder die Wohnüberbauung Gartenstadt Widmi in Lenzburg investiert.

Die Aitos AG ist an einer Investition in die Eigentumswohnungen an der Hauptstrasse auf dem Baufeld 3 sowie in die Gebäude beim «Adler» auf Baufeld 2 interessiert. Auf dem Baufeld 3 sind 35 Eigentumswohnungen geplant, auf dem «Adler»-Baufeld sollen auf die beiden Gebäude verteilt nebst Gewerberäumen rund 6 bis 9 Mietwohnungen plus Studios entstehen. Selber investieren will die Gemeinde Buchrain bei den anderen drei Baufeldern. Die Erträge aus den Bauten auf diesen Feldern sollen zu einer nachhaltigen Verbesserung der Gemeindefinanzen beitragen.

Am 18. Juni wird die Buchrainer Bevölkerung an der Urne über einen Planungskredit für das Generationenprojekt abstimmen können. Der Planungskredit umfasst den Anteil der Gemeinde an den weiteren Planungsarbeiten bis und mit der Erarbeitung des Gestaltungsplans und des Bauprojekts für die Baubewilligung. «Die Berechnungen zur Höhe des Kredites laufen noch. Die Höhe wird bekannt gegeben, wenn diese abgeschlossen sind», erklärt Daniel Deicher, Kommunikationsverantwortlicher des Projektes. Bis zur Abstimmung sollen auch die vertraglichen Grundlagen zwischen Gemeinde, Eberli AG und der Aitos AG vorliegen. Für den Baukredit wird es dann nach Abschluss der Projektierung eine weitere Volksabstimmung geben. Voraussichtlich ab 2025 soll das Generationenprojekt dann etappenweise realisiert werden.

Hinweis Am Donnerstag, 23. März findet um 19.30 Uhr in der Aula des Schulzentrums Hinterleisibach ein öffentlicher Info-Anlass statt.