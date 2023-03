Pilatus-Bahnen: Fast so viele Gäste wie vor der Pandemie

Geschäftsjahr 2022 Pilatus-Bahnen verzeichnen wieder fast so viele Gäste wie vor der Pandemie 663’177 Besucherinnen und Besucher am Berg und ein Betriebsergebnis von 11,6 Millionen Franken: Die Pilatus-Bahnen blicken auf ein erfolgreiches 2022 zurück. Jetzt müssen nur noch die Gäste aus China zurückkommen. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 02.03.2023, 13.43 Uhr

Die neuen Triebwagen (links) gehen am 18. Mai in Betrieb. Bild: Dominik Wunderli (Alpnach, 4. 10. 2022)

Der Berg ruft – und wird wieder deutlicher gehört. 663’177 Ersteintritte von Gästen hat die Pilatus-Bahnen AG letztes Jahr verzeichnet. Satte 47,8 Prozent mehr als 2021. «Dass wir uns so schnell von den beiden Pandemiejahren erholen konnten, freut uns sehr», sagt Verwaltungsratspräsident Bruno Thürig. Vor allem Besucherinnen und Besucher aus der Schweiz hätten die schönen Sommermonate für einen Ausflug auf den Pilatus genutzt. Aber auch bei den Gästen aus den USA sei ein starkes Nachholbedürfnis feststellbar.

Zwar ziehe auch das Geschäft mit Gästen aus Asien an, aber Gruppen aus China gebe es noch nicht. Das ist laut Thürig denn auch der einzige Grund, weshalb die Rekordjahre 2018 und 2019 letztes Jahr nicht geknackt werden konnten. Da waren es jeweils rund 830'000 Ersteintritte. Besonders in der Nebensaison im Winter würden die Chinesinnen und Chinesen fehlen. «Das ist zwar spürbar, über das ganze Jahr gesehen sind wir aber nicht mehr stark auf sie angewiesen.»

62 Prozent höherer Umsatz

Das Plus an Gästen wirkt sich auch auf die Rechnung des letzten Geschäftsjahres aus. Der Gesamtumsatz beläuft sich auf 33,3 Millionen Franken, was eine Steigerung um 62 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Weil Personal- und Betriebsaufwand nur leicht gestiegen sind, resultiert ein Betriebsergebnis (Ebitda) von 11,6 Millionen Franken. 2021 waren es noch rund 2,7 Millionen Franken. Die Kurzarbeitsentschädigungen seien in jenen zwei Coronajahren existenziell gewesen, so Thürig weiter.

Was im letzten Jahr auffällt: Sämtliche Geschäftsbereiche – vom Verkehr über Hotellerie bis zum Merchandising – konnten zulegen. Und der Verkehrsumsatz pro Gast fiel mit knapp 30 Franken um 3.50 Franken höher aus als noch im Vorjahr. Dafür gibt es gemäss dem Geschäftsbericht drei Gründe. Der Anteil an Gästen, die ganz nach oben fuhren, ist gestiegen, genauso der Anteil an internationalen Gästen ohne Halbtax. Und weil in den Wintermonaten noch weniger Besucherinnen und Besucher kommen, wurden weniger günstige Tickets verkauft.

Neue Zahnradbahn ab Auffahrt

Die steigenden Zahlen sind laut CEO Godi Koch im Hinblick auf die hohen Investitionen auch notwendig. An Auffahrt, 18. Mai, nimmt die Pilatus-Bahnen AG die acht neuen Triebwagen in Betrieb. Zusammen mit infrastrukturellen Anpassungen an der Talstation lässt sich die Bergbahn diese Investition 55 Millionen Franken kosten. Die Triebwagen werden als Doppelkompositionen geführt, verfügen über ein modernes Zugleitsystem und sollen den Strombedarf dank Rekuperation um mindestens 30 Prozent senken.

Damit werde man den modernsten Anforderungen an eine Bergbahn gerecht und schlage auch eine Brücke zur Geschichte, sagt Koch: «Das 130-jährige Trassee der steilsten Zahnradbahn der Welt wird unverändert weitergenutzt.» Wegen der Pandemie wurde ein Aktionärsdarlehen in der Höhe von 10 Millionen aufgenommen, um die Investition tragen zu können. «Nun sieht es so aus, dass wir das Geld in wenigen Jahren zurückzahlen können.»

Versteigerung in Alpnachstad

Einen kleinen Beitrag leisten könnte auch die Versteigerung eines alten Triebwagens, respektive von dessen Teilen. Die Versteigerung findet am 13. Mai in Alpnachstad statt und dürfte laut Godi Koch einige Bahnfans anziehen. Ein weiterer alter Triebwagen wird im Verkehrshaus Luzern unterkommen, zwei werden für Nostalgiefahrten ausserhalb der regulären Betriebszeiten behalten.

Apropos Alpnachstad: Hier will die Pilatus-Bahnen AG das ehemalige Direktorenhaus bei der Talstation sanieren. Das Haus wird demnächst unter Denkmalschutz gestellt und wird ab kommenden Herbst während sechs Monaten für rund drei Millionen Franken saniert. Neben Büros wird es auch neun Einzimmerwohnungen für Saisonmitarbeitende beherbergen. «Es ist entscheidend, auch Wohnraum anbieten zu können, wenn wir Saisonnierstellen ausschreiben», sagt Koch. Rund 250 Mitarbeitende sind bei den Pilatus-Bahnen beschäftigt. Noch könne man die Stellen besetzen. «Aber auch wir spüren, dass es mit dem Fachkräftemangel immer schwieriger wird.» Immerhin: Dem Ruf des Berges scheinen zum Glück auch Stellensuchende zu folgen.

