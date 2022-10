Geschichte Luzerner Sozialdemokraten feiern 125-jähriges Bestehen – «Die SP hat sich mit der Arbeitswelt verändert» Vor 125 Jahren gründete Josef Albisser die Luzerner SP. Heute ist die Partei bei kantonalen Parlamentswahlen so erfolgreich wie nie zuvor. Ist das Ende der Sozialdemokratie vertagt? Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 07.10.2022, 17.00 Uhr

Ein Arbeiterkind war Josef Albisser nicht. 1868 als Sohn eines liberalen Lehrers in Büron im Surental geboren, studierte er nach der Matura Rechte und Nationalökonomie in Leipzig, München und Bern. Und doch ist Albissers Name eng verknüpft mit der Geschichte der Arbeiterbewegung im Kanton Luzern. 1897 war er die treibende Kraft hinter der Gründung der kantonalen Sozialdemokratischen Partei, die heuer ihr 125-jähriges Bestehen feiert.

1897 gründet der Luzerner Anwalt Josef Albisser die Luzerner SP. Bild: PD

Die Schweizer SP wurde neun Jahre zuvor gegründet. Ihr vorausgegangen waren zahlreiche Organisationen auf lokaler und regionaler Ebene, bei denen aber Mitte des 19. Jahrhunderts noch Bildung, gegenseitige Unterstützung, Verbesserung der Arbeitsbedingungen oder Geselligkeit im Vordergrund standen. Nur bei Wahlen und Abstimmungen übernahmen sie temporär die Funktion von Parteien.

Nach mehreren gescheiterten Versuchen gelang 1888 die Gründung der Schweizer SP als politische Dachorganisation der Arbeiterbewegung.

Der heutige Parteipräsident David Roth sagt: «Die Gründung der SP Luzern erfolgte vergleichsweise spät. Das liegt an der relativ kleinen industriellen Geschichte des Kantons.»

«Alle Zeit kampfbereit»: 1934 tagt die sozialistische Arbeiterjugend im Luzerner Volkshaus. Heute ist dort das Hotel Anker. Bild: Sozialarchiv

Anwalt im «Roten Vatikan»

Doch zurück zur Geschichte: Josef Albisser gründete Mitte der 1890er-Jahre in Luzern ein Anwaltsbüro. Seine Kanzlei am Blumenweg wurde als «Roter Vatikan» bekannt. Albisser erlangte rasch einen exzellenten Ruf als Anwalt. «Es wurden ihm nicht nur in der Stadt, ganz besonders aber auf dem Lande die interessantesten und kniffligsten Prozesse übertragen», schrieb die LNN in ihrem Nachruf. Seine Kanzlei sei eine der «frequentiertesten der Zentralschweiz» gewesen.

Seine politische Karriere führte Albisser mehrmals in den Grossen Stadtrat; von 1915 bis 1917 wirkte er zudem in der Luzerner Exekutive. Dieses Engagement beendete seine Wahl zum ersten Präsidenten des Eidgenössischen Versicherungsgerichts, das 1917 seine Arbeit in Luzern aufnahm.

Ein Wahlplakat der Luzerner SP aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Partei kämpft gegen die freisinnige Dominanz in der Stadt Luzern. Bild: Sozialarchiv

In diese Zeit fällt auch die grösste innenpolitische Krise des modernen Bundesstaats, der Landesstreik im November 1918. In der Geschichte der Arbeiterbewegung ist dies ein zentrales Ereignis, das sich auch in Luzern bemerkbar machte. «Im Untergrund und in Emmenbrücke ereigneten sich verschiedene Zwischenfälle. Personen, die zur Arbeit gehen wollen, werden zurückgehalten, hauptsächlich sind es halbwüchsige Burschen, die auf der Strasse das grosse Wort führen», notierte die LNN zu jener Zeit.

Im Stadtzentrum wurde schweres Geschütz aufgefahren, wie dem Zeitungsbericht zu entnehmen ist: «An der Pilatusstrasse sammelte sich gestern Nachmittag eine grosse Menschenmenge. Mitrailleure sind aufgezogen und haben Maschinengewehre beim Hotel Viktoria aufgestellt zum Schutze der Kantonalbank und der Nationalbank.»

Gute Luzerner Ergebnisse entgegen dem nationalen Trend

Das ebenfalls im Herbst 1918 beschlossene Proporzwahlrecht half der SP auf nationaler Ebene zum Aufschwung. Zwischen 1919 und 1983 erzielte die Partei stets Wahlergebnisse von über 20 Prozent. 1922 errangen die Genossen mit Josef Weibel den ersten Luzerner Nationalratssitz.

Auf kantonaler Ebene war die SP aber lange eine kleine Kraft. Zwar errangen sie mit Anton Muheim 1959 ihren ersten Sitz in der Kantonsregierung, bei den Parlamentswahlen erreichten sie bis zur Jahrtausendwende aber stets weniger als 10 Prozent Wähleranteil (siehe Grafik).

Seither geht es aber aufwärts, bei den letzten Kantonsratswahlen erreichte die Luzerner SP das beste Ergebnis ihrer Geschichte. In der Stadt Luzern ist die SP die grösste Partei und stellt mit Beat Züsli seit 2016 zum ersten Mal überhaupt den Stadtpräsidenten. Für Parteipräsident David Roth ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht:

«Wir haben immer noch ein enormes Aufbaupotenzial im Kanton Luzern.»

Dies belegten etwa die jüngsten Sektionsgründungen in Nottwil, Sempach und im Michelsamt.

«Die Sozialdemokratie wurde schon oft totgesagt»

National geht der Trend aber in die andere Richtung. Bei den Nationalratswahlen 2019 holte die SP nur noch 16,8 Prozent. Es ist fast 20 Jahre her, seit die Partei national letztmals über 20 Prozent erreicht.

Ist die SP auf dem absteigenden Ast? «Die Sozialdemokratie wurde schon oft totgesagt. Die Realität zeigt ein anderes Bild. Die SP Luzern ist in den letzten fünf Jahren um 500 Mitglieder gewachsen», sagt David Roth. «In der aktuellen Phase von wirtschaftlicher und geopolitischer Instabilität rücken von der SP verkörperte Werte wie Solidarität wieder ins Zentrum.»

Der Stadtluzerner Kantonsrat David Roth ist seit 2015 Präsident der kantonalen SP. Bild: Nadia Schärli

(27. April 2020)

In der heutigen Dienstleistungsgesellschaft ist das politische Gewicht der industriellen Arbeiter, die die SP in ihren Gründungstagen hauptsächlich vertreten hat, kleiner. «Die Arbeitswelt hat sich verändert, und so hat sich auch die SP verändert», sagt Roth. «Wir vertreten Menschen aus dem Mittelstand, genauso wie prekäre Arbeitsverhältnisse. Es ist kein Zufall, dass sich gerade Menschen aus der Pflege oder der Gastronomie bei der SP organisieren.»

Roth wehrt sich gegen den Vorwurf, die SP sei heute eine Akademikerpartei: «Wir sind eine Partei für alle Schichten, und das bestätigt sich auch, wenn wir die Berufe unserer Mitglieder betrachten. Auch auf unseren Wahllisten sind Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten zu finden.» Die SP vertrete seit ihren Gründungstagen Werte, die auch heute noch Gültigkeit haben, sagt David Roth.

«Anders als andere Parteien mussten wir unseren Namen noch nie ändern.»

Auch das ist Teil der Arbeiterbewegung: 1923 findet in Luzern das Schweizerische Arbeitersänger-Festival statt. Bild: Sozialarchiv

Euphorischer Nachruf in der LNN

Das genaue Gründungsdatum der Luzerner SP ist unbekannt. Gefeiert hat die Partei ihr Jubiläum Ende August im Südpol. David Roth erzählt eine prägende Anekdote dieses Abends: «Verena Funk, das Patenkind von Josef Albisser und erste Gemeinderätin von Kriens, hat mir einen handgeschriebenen Brief von Josef Albisser gezeigt.» Dass das Patenkind des Gründers Albisser noch lebe, zeige, dass innert weniger Generationen viel erreicht worden sei. «Das gibt uns Motivation», so Roth.

Und Josef Albisser? Er stirbt 1943 im Alter von 75 Jahren. Im liberalen «Tagblatt» und im konservativen «Vaterland» erscheinen Nachrufe. Waren diese eher nüchtern faktisch gehalten, fiel das Urteil über das Lebenswerk des SP-Gründers in der parteipolitisch ungebundenen LNN geradezu euphorisch aus.

«Seine hinreissenden Voten anzuhören, war ein Genuss», heisst es da etwa. Oder: «Er war ein aussergewöhnlicher Geist, dem viele Gaben in den Schoss gelegt waren, die er zum Wohle der Allgemeinheit verwertete.» Und: «Er wollte ein Sohn des Volkes sein und ist es auch geblieben.»

