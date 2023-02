Geschichte Als Rosa Luxemburg in Weggis die Revolution plante Vor 125 Jahren heiratete die Revolutionärin Rosa Luxemburg in der Schweiz. Die Hochzeit wurde auch in Weggis verkündet, wo sie zu jener Zeit residierte. Der Ort spielte später im Zusammenhang mit Luxemburgs blutigem Ende erneut eine Rolle. Karin Bernath und Andreas Z'Graggen Jetzt kommentieren 03.02.2023, 05.00 Uhr

Rosa Luxemburg bei einem Spaziergang in Berlin (1914). Bild: Getty

Rosa Luxemburg war zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine der einflussreichsten Vorkämpferinnen der europäischen Arbeiterbewegung. Heute vor 125 Jahren, am 3. Februar 1898, vermählte sie sich in Basel mit Gustav Lübeck. Interessanterweise wurde ihre Eheschliessung auch in Weggis verkündet. Grund: Rosa Luxemburg logierte zu jener Zeit in einer inzwischen nicht mehr existenten Weggiser Pension namens «Zur Tanne».

Waldemar Pabst um 1925. Bild: Gemeinfrei

Auf Weggis, wo es ihr offenbar sehr gefiel, war Luxemburg gekommen, weil sie zu jener Zeit an der Zürcher Universität studierte und anlässlich Ausflügen die Innerschweiz schätzen gelernt hatte. Zürich besuchte Rosa Luxemburg bereits zehn Jahre früher, nachdem sie 1888 Warschau verlassen musste. Luxemburg war Polin, wobei es zur Zeit ihrer Geburt 1871 Polen nicht mehr beziehungsweise noch nicht gab.

Zur Welt kam Rozalia Luxenburg, wie sie eigentlich hiess, im russisch besetzten Ostpolen. Die Eltern waren der Holzhändler Eliasz und seine Frau Lina, aufgeklärte Juden, die ihren fünf Kindern eine humanistische Bildung ermöglichten. Im Hause Luxemburg sprach man nicht Jiddisch, sondern Polnisch und Deutsch.

Verfolgt wegen «oppositioneller Haltung»

Zwei Jahre nach Rosas Geburt übersiedelte die Familie nach Warschau, wo sie später das Gymnasium besuchte und dabei erstmals in Kontakt kam mit der marxistischen Gruppe «Proletariat». Das führte dazu, dass sie nach der als Klassenbeste abgeschlossenen Matura die ihr zustehende Goldmedaille wegen «oppositioneller Haltung» nicht erhielt.

Diese war auch der Grund, weswegen sie von der russischen Polizei verfolgt wurde und nach Zürich flüchten musste. An der dortigen Universität – der einzigen im deutschsprachigen Raum, wo Frauen und Männer gleichberechtigt studieren durften – schloss sie 1897 ihr Studium mit dem Doktor der Jurisprudenz ab. Das war wichtig, um in der deutschen Politik eine Rolle zu spielen. Noch wichtiger war die deutsche Staatsangehörigkeit. Daher ging Luxemburg die Ehe mit Gustav Lübeck ein. Dieser war ein Sohn aus jener deutschen Emigrantenfamilie, bei der Luxemburg in Zürich wohnte.

Die ehemalige Pension «Zur Tanne» an der Gotthardstrasse, heute ein Privathaus. Bild: PD

Die Verbindung war allerdings eine Scheinehe – schon kurz nach der Heirat liess sich Luxemburg wieder scheiden. Im Mai 1898, zwei Monate nach ihrer «Hochzeit», zog sie nach Berlin, wo sie sich umgehend der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands anschloss. Wegen ihrer Intelligenz, ihrem Rednertalent und ihrer Sprachgewandtheit war sie dort anfänglich hochwillkommen. Bereits im selben Jahr übernahm Luxemburg die Chefredaktion der Sächsischen Arbeiterzeitung, worin sie eine hart klassenkämpferische Haltung einnahm, was allerdings vielen SPD-Granden missfiel.

Gefängnisstrafe wegen Beleidigung des Kaisers

Die scharfzüngige Rosa Luxemburg riskierte zunehmend den Konflikt mit der Staatsgewalt. Im Juli 1904 wurde sie wegen Beleidigung des deutschen Kaisers Wilhelm II. zu drei Monaten Gefängnis verurteilt. Weitere zwei Monate Haft folgten 1906 nach einer Rede am SPD-Parteitag, wegen «Anreizung der Bevölkerung zu Gewalttätigkeiten».

Luxemburg warnte bereits damals vor einem Krieg, vor deutschem Militarismus und Imperialismus. 1912 wollte Luxemburg die Linken verpflichten, bei einem allfälligen Kriegsausbruch zum Generalstreik aufzurufen, zu Kriegsdienst- und Befehlsverweigerung. Und wieder wanderte sie ins Gefängnis, diesmal für 14 Monate, wegen «Aufforderung zum Ungehorsam».

Inzwischen war der Erste Weltkrieg ausgebrochen. Die SPD hatte sich im Sinne der deutschen Regierung für die Aufnahme von Kriegskrediten stark gemacht, was dazu führte, dass Luxemburg zusammen mit anderen linken Kriegsgegnern die «Gruppe Internationale» gründete, aus der hernach der «Spartakusbund» hervorging.

Blutiges Ende

Im November 1918 war der Erste Weltkrieg beendet, in Deutschland herrschte eine revolutionäre Stimmung. Diese nutzte der aus der Haft entlassene Karl Liebknecht, ein anderes Spartakus-Mitglied und zunehmend in einem Atemzug mit Rosa Luxemburg genannt, dazu, eine sozialistische Republik zu fordern. Zusammen mit der nach drei Jahren und vier Monaten Haft ebenfalls befreiten Luxemburg sowie weiteren Genossen wurde am 1. Januar 1919 die Kommunistische Partei Deutschlands gegründet und zum Sturz der Übergangsregierung aufgerufen.

Doch bereits eine gute Woche später wurde der «Spartakusaufstand» niedergeschlagen, mit Hunderten von erschossenen Aufständischen. Liebknecht und Luxemburg wurden verhaftet und in ein Hotel in Berlin gebracht, wo der Stab der Garde-Kavallerie-Schützen-Division residierte. Deren Erster Generalstabsoffizier, Hauptmann Waldemar Pabst, beschloss, Liebknecht und Luxemburg zu töten. Der Mord wurde als Aktion von Unbekannten getarnt. Karl Liebknecht wurde erschossen, während Rosa Luxemburg erst mit einem Gewehrkolben bewusstlos geschlagen, hernach mit einem Schuss in die Schläfe getötet und dann in den Berliner Landwehrkanal geworfen wurde.

Am 25. Januar 1919 wurden Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg unter Anwesenheit von Tausenden von Trauernden auf dem Friedhof Friedrichsfelde bestattet. Luxemburg allerdings nur symbolisch. Denn ihre Leiche wurde erst vier Monate später per Zufall in einer Schleuse des Landwehrkanals entdeckt. 1935, zur Zeit des Nationalsozialismus, wurde ihr Grab eingeebnet. Die sterblichen Überreste von Rosa Luxemburg fand man nie.

Mörder lebte auch am Vierwaldstättersee

«Wie seltsam kreuzen sich doch die Wege des Lebens», schrieb der dänische Dichter Hans Christian Andersen. Und wie wahr: Waldemar Pabst, verantwortlich für die Ermordung von Luxemburg, zog nach dem Ersten Weltkrieg nach Weggis. Nie für seine Tat zur Rechenschaft gezogen, verbrachte er die Zeit bis nach dem Zweiten Weltkrieg in einer Villa am Vierwaldstättersee.

Der ehemalige Offizier, Rechtsextremist und Waffenhändler war eine wichtige Scharnierfigur im internationalen Kriegsgeschäft. Über seine Handelsfirma besorgte er für die Wehrmacht Rüstungsgüter und spionierte im Auftrag der deutschen Abwehr. Waldemar Pabst kehrte 1955 nach Deutschland zurück, wo er fünfzehn Jahre später verstarb.

