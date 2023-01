Geschlechtsspezifische Medizin Uni Luzern hat das Modul «Gendermedizin» eingeführt – ein Fazit nach dem ersten Semester Mit dem Modul «Gendermedizin» hat die Uni Luzern in der Schweiz Neuland betreten. Iris Rothäusler und Tanja Volm erklären, wie das Gelernte Leben retten kann. Marion Waldmann Jetzt kommentieren 04.01.2023, 05.00 Uhr

Schmerzen in der Brust, die in den linken Arm ausstrahlen, und Beklemmungsgefühle: Sofort denkt man bei diesen Symptomen an einen Herzinfarkt. Weniger hingegen bei Übelkeit, Bauchweh oder Rückenschmerzen. Dabei kündigt sich ein Herzinfarkt bei Frauen mehrheitlich durch diese Symptome an. Solche Anzeichen für einen Herzinfarkt werden allerdings selten erkannt, weshalb Frauen ein grösseres Risiko haben, daran zu sterben – obwohl sie nur halb so viele Herzinfarkte erleiden wie Männer.

Tanja Volm. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 22. Dezember 2022)

«Solchen Unterschieden zwischen den Geschlechtern wollen wir nun Rechnung tragen», sagt Iris Rothäusler, Managerin des Departements Gesundheitswissenschaften und Medizin der Universität Luzern. Gemeinsam mit der Gynäkologin Tanja Volm war sie an der Entwicklung des Moduls «Gendermedizin» beteiligt, das im September 2022 als Pilotversuch an der Uni Luzern eingeführt wurde. Volm doziert an der Hirslanden Klinik St. Anna, wo ein Teil der Medizinvorlesungen stattfindet.

Krankheitswahrnehmung spielt eine grosse Rolle

«Gendermedizin» ist für alle Studierenden im Herbstsemester des sechsten Jahres obligatorisch. «Wir wollen das Bewusstsein der werdenden Ärztinnen und Ärzte dafür schärfen, dass sie jede Krankheit und deren Symptome geschlechtsspezifisch anschauen müssen», so Volm. Das Wissen um die Unterschiede zwischen Männern und Frauen ermöglicht etwa bei einem Herzinfarkt schnelles Handeln, das Leben rettet.

«Zudem ist wichtig zu wissen, welchem Geschlecht eine Krankheit typischerweise zugeschrieben und wie sie aufgrund dessen wahrgenommen wird.» Depressionen gelten fälschlicherweise eher als Frauenkrankheit und werden deshalb bei Männern oft übersehen, obwohl sie bei diesen viermal häufiger seien. «Viele Männer schämen sich für die Krankheit und gehen damit nicht zum Arzt», so Volm. Dies sei ein Grund dafür, dass die Suizidrate bei Männern erheblich höher ist als bei Frauen.

Weiter werden die Studierenden darin geschult, wie sie Anzeichen auf häusliche Gewalt erkennen und ansprechen können. Ausserdem erfahren sie, was sie im Umgang mit queeren Personen beachten müssen. «Etwa, wie man in der Gynäkologie eine Frau behandelt, die in einem männlichen Körper geboren wurde und sich einer Geschlechtsumwandlung hat unterziehen lassen.»

Männlicher Körper ist die Norm

Noch immer sei in der Medizin der männliche Körper die Norm. So werden auch Medikamente seltener an Frauen getestet. «Wegen der Hormonschwankungen durch den weiblichen Zyklus dauern die Tests an Frauen länger», so Rothäusler. Diese Verzögerung der Zulassung und somit des Verkaufs sei für die Produktionsfirmen ein finanzieller Nachteil.

«Hinzu kommt die – nicht ganz unberechtigte – Sorge, dass die Frau schwanger sein könnte», sagt Volm. «Es kann aber nicht sein, dass man deswegen keine Medikamente an Frauen testet.» Schliesslich werden die Medikamente nach der Zulassung auch von Frauen eingenommen.

Zukünftig müsse das Geschlechterverhältnis zwischen den Testpersonen und den Personen, die das Medikament einnehmen, stimmen. Denn bei der Dosierung einfach von Männern auf Frauen zu schliessen, sei aufgrund der Unterschiede von Stoffwechsel und Hormonen nicht möglich. Volm:

«Frauen sind nicht bloss leichte Männer.»

Gendermedizin soll ein Grundsatz sein

Das Bewusstsein für Gendermedizin habe im deutschsprachigen Raum in den letzten fünf Jahren stark zugenommen, sagt Rothäusler. «Da unsere Uni noch jung und eher klein ist, konnten wir das Modul als erstes medizinisches Departement in der Schweiz in das Curriculum einbauen.» Unterstützt wurde die Uni durch Fördergelder von Swissuniversities, dem Verband der Schweizer Universitäten.

Eine Gendermedizin-Vorlesung von Simon Matoori an der Klink St. Anna. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 22. Dezember 2022)

Das grosse Interesse der Studierenden sei spürbar und ihre Rückmeldungen sehr positiv, so Volm. «Sie sagen, das Gelernte habe innerhalb kurzer Zeit ihre Haltung geändert und sie könnten es sofort in ihre Arbeit integrieren.» Das Ziel der beiden Frauen ist es, die Gendermedizin, die momentan nur während eines Semesters unterrichtet wird, künftig als Grundsatz in den Regelunterricht einzubauen.

