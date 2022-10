Gesetzesrevision Luzerner Kantonsräte sollen früher starten – und eine kürzere Mittagspause machen Die Aufsichts- und Kontrollkommission des Luzerner Kantonsrats soll Regierungsmitglieder und Verwaltungsmitarbeiter künftig befragen können, ohne dass diese vom Amtsgeheimnis entbunden werden müssen. Lukas Nussbaumer 18.10.2022, 00.01 Uhr

Der Luzerner Kantonsrat soll seine Beratungen künftig früher aufnehmen und eine kürzere Mittagspause machen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 16. Mai 2022)

Das Luzerner Parlamentsrecht soll aufgrund von Vorstössen des Kantonsrats und Anliegen aus der Geschäftsleitung sowie von Kommissionen und der Verwaltung angepasst werden. Wie die Regierung in ihrer 47 Seiten starken Botschaft ausführt, sind ihre Vorschläge in der Vernehmlassung mehrheitlich positiv aufgenommen worden.

Als umfassendste Änderung bezeichnet die Exekutive eine neue gesetzliche Regelung zum Amtsgeheimnis gegenüber der Aufsichts- und Kontrollkommission (AKK) des Parlaments. So ist neu der Grundsatz verankert, dass es gegenüber der AKK und ihren Ausschüssen für Auskünfte über dienstliche Angelegenheiten und die Einsicht in Akten für die Wahrnehmung der Oberaufsicht keine Entbindung mehr vom Amtsgeheimnis braucht.

Konkret: Damit können die Mitglieder der Regierung und Mitarbeitende der Verwaltung vollumfänglich Auskünfte erteilen und Akteneinsicht gewähren, ohne wie bis jetzt zuerst vom Amtsgeheimnis entbunden werden zu müssen. Die neue Bestimmung gilt auch für das Kantonsgericht und die ihm unterstellten Gerichte und Behörden.

Neu sollen immer alle Fraktionen in allen Kommissionen vertreten sein

Angepasst werden auch einige Regeln für den Ratsbetrieb. Demnach sollen künftig immer alle Fraktionen in allen Kommissionen vertreten sein. Ein Ausschluss von kleinen Fraktionen aus einzelnen Kommissionen wie in der letzten Legislatur soll somit nicht mehr passieren können. Auch nicht mehr möglich sein soll, dass die gleiche Person zwei Mal als Alterspräsident amtieren kann. Das gilt sinngemäss auch für die Rede des jüngsten Ratsmitglieds.

Anpassungen sieht die Regierung zudem bei der Sessionsdauer vor. Die Sessionen im März, Juni, September und Oktober werden neu künftig je drei Tage dauern, in den anderen Monaten je zwei. Und statt wie bis jetzt um neun Uhr sollen die Sessionstage um 8.30 Uhr starten. Dafür ist um 17.30 und nicht erst um 18 Uhr Feierabend. Die Mittagspause wird um eine halbe auf eineinhalb Stunden gekürzt.

Umgewöhnen müssen sich die 120 Volksvertreterinnen und -vertreter auch, wenn sie dringliche Vorstösse planen. Die Frist für die letztmögliche Einreichung soll nämlich von Freitagmorgen um sechs Uhr auf Donnerstagnachmittag um 14 Uhr vor der jeweils am Montag beginnenden Session vorverlegt werden. So erhält die Verwaltung mehr Zeit für die Beantwortung.

Tiefe Mehrkosten – weitere Projekte folgen

Die erste Beratung des Geschäfts ist in der Januarsession 2023 geplant. Mehrkosten sollen abgesehen von Betreuungsbeiträgen für Mütter von kleinen Kindern, die auf jährlich 3000 bis 15'500 Franken geschätzt werden, keine entstehen.

Auch wenn sich der Kantonsrat Anfang des nächsten Jahres auf neue Regeln einigen kann, wird ihn das Thema weiter beschäftigen: Die Möglichkeit zur digitalen Teilnahme an Sessionen oder die Sicherstellung politischer Prozesse in Krisenzeiten werden im Rechenschaftsbericht zur Covid-19-Epidemie behandelt. Auch die mögliche Einführung einer neuen Vorstossart, nämlich jene der «Kleinen Anfrage», wird in einem separaten Projekt aufgearbeitet.