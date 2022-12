Gesetzesrevision Steuerreform der Luzerner Regierung trifft Root und Vitznau am härtesten – so sieht es in Ihrer Gemeinde aus Die Gemeinde Root wird durch die von der Luzerner Regierung vorgeschlagene Steuerreform mit Abstand am stärksten belastet. Das passt dem Finanzvorsteher gar nicht. Auch in der Stadt Luzern und in Vitznau beisst die Exekutive mit ihren Plänen auf Granit. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 03.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick auf die Rontaler Gemeinde Root. Bild: Boris Bürgisser

Die Luzerner Regierung plant ab 2025 massive Steuersenkungen – für Firmen und für natürliche Personen. Dem Kanton würden pro Jahr Einnahmen von 80 bis 95 Millionen Franken entgehen, die Gemeinden müssten Ausfälle von 100 bis 120 Millionen verkraften. Während der Kanton mehr als die Hälfte seiner Mindereinnahmen durch die auf 55 Millionen Franken geschätzten Zusatzerträge aus der OECD-Mindestbesteuerung kompensieren könnte, sollen die Gemeinden bloss maximal 20 Millionen aus Sondersteuern erhalten. Für den Verband der Luzerner Gemeinden ist das «deutlich zu wenig».

Ob das auch die Verbandsmitglieder so sehen, wird am 17. Februar 2023 publik. Dann endet die Vernehmlassung zur Revision des Steuergesetzes, in der auch Angaben zu den Ausfällen der Kommunen enthalten sind. Nicht veröffentlicht hat das in diesem Geschäft federführende Finanzdepartement jedoch die Belastung pro Einwohnerin und Einwohner sowie die Gesamtsumme der Mindereinnahmen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Wie die Analyse unserer Zeitung zeigt, gibt es zwischen den 80 Gemeinden riesige Unterschiede. So wird Root pro Einwohnerin und Einwohner fast fünfmal stärker belastet als Greppen (siehe Tabelle). Nicht enthalten in diesen Werten sind Ausfälle, die aufgrund der Erhöhung des Abzugs bei der Patentbox und des als Option vorgeschlagenen Forschungsabzugs entstehen. Die Regierung schätzt diese für alle Gemeinden zusammen auf 32 Millionen Franken.

Vorschlag der Regierung «befremdend und irritierend»

Bei den besonders stark betroffenen Gemeinden kommen die Pläne der Regierung schlecht an. So in Root, wo die Steuerausfälle durch die Reform fast 15 Prozent des gesamten Steueraufkommens entsprechen. Der Rooter Finanzvorsteher Patrick Meier bezeichnet die Vorschläge der Exekutive als «in unsicheren Zeiten und bei einer Inflation befremdend und irritierend». Die Regierung verkenne, dass in den Gemeinden ein grosser Investitionsstau vorhanden sei. Für seine Gemeinde hätte die Reform gravierende Folgen, so der Mitte-Politiker:

«Für Root ist dieser Ausfall ohne massive Steuerfusserhöhung nicht verkraftbar. Es braucht zwingend weit höhere Kompensationen für die Gemeinden, als sie die Regierung vorschlägt.»

Meier, der vor seiner 2016 erfolgten Wahl in den Gemeinderat während zwölf Jahren im Kantonsparlament politisierte, räumt der Botschaft der Regierung in der vorliegenden Form «wenig Chancen» ein. Die Gesetzesrevision komme «zum falschen Zeitpunkt» und sei durch die Angst vor der OECD-Mindestbesteuerung begründet. «Doch Angst ist in der Politik immer ein schlechter Ratgeber.»

Der Rooter Finanzvorsteher hätte vom Kanton in der Vorlage zudem erwartet, dass er die Gemeinden an den Einnahmen von 55 Millionen Franken aus der OECD-Mindestbesteuerung beteiligt. Für die Gemeinden kämen nämlich noch weitere und nicht genau quantifizierbare Mindererträge wegen der Patentbox und des Forschungsabzugs dazu. Doch wie sähe für Patrick Meier denn eine ausgewogene Vorlage aus? «Sie hätte den Ausfall von 35 Millionen Franken, der wegen der Senkung der Kapitalsteuer auf die Gemeinden zukommt, von Beginn an vollumfänglich kompensiert.»

«Stadt Luzern kann Ausfälle nicht verkraften»

Absolut betrachtet, ist die Stadt Luzern mit Mindereinnahmen von 22,4 Millionen Franken und damit knapp sechs Prozent der gesamten Steuereinnahmen die grösste Verliererin der Reform. Finanzdirektorin Franziska Bitzi sagt denn auch: «Die Stadt Luzern kann die prognostizierten Ausfälle nicht verkraften.» Für 2025 und 2026 seien bereits hohe Defizite veranschlagt, tiefere Steuererträge würden die Situation weiter verschlimmern.

Ob die Regierung das Fuder mit ihrer Reform überladen hat, lässt die Mitte-Politikerin derzeit offen. «Wir werden die Vorlage im Detail analysieren und uns dann eine Meinung bilden.» Bitzi teilt aber die Auffassung des Verbands der Luzerner Gemeinden, der die vorgesehene Abfederung von 20 Millionen für die Kommunen als «deutlich zu wenig» erachtet. Wie Parteikollege Patrick Meier erwartet auch Franziska Bitzi eine Beteiligung der Gemeinden an den Mehreinnahmen aus der OECD-Mindestbesteuerung.

Vitznau will Reform ohne Steuererhöhung stemmen

Vitznau, die pro Einwohnerin und Einwohner am zweitstärksten betroffene Gemeinde, müsste ebenfalls rund sechs Prozent seiner Steuererträge kompensieren. «Das würde uns massiv belasten und wäre eine grosse Herausforderung», sagt Finanzvorsteher Stefan Tobler. Der Gemeinderat würde aber alles daransetzen, die Reform ohne Steuererhöhung zu meistern – dank hohem Eigenkapital.

Wie Franziska Bitzi hält sich auch Stefan Tobler mit einer Aussage dazu, ob die Regierung den Bogen überspannt habe, zurück. «Sich dazu vor einer Detailanalyse zu äussern, wäre ein Schnellschuss», so der GLP-Politiker. Doch auch ohne vertieftes Studium der Unterlagen könne er sagen, dass die den Gemeinden in Aussicht gestellten 20 Millionen «sehr deutlich zu wenig» seien. Ihm scheine zudem, die Regierung habe «wohl zu viel in die Reform reingepackt».

Wenn man neben der aus seiner Sicht «sehr zu begrüssenden» Reaktion auf die OECD-Mindestbesteuerung die Steuern weiter senken wolle, müsste dies via separate Vorlage passieren, findet Tobler. Für ihn wäre es «selbstverständlich», die Gemeinden an den OECD-Einnahmen zu beteiligen. Ginge es nach Tobler, müsste die Reform für die Gemeinden neutral sein, also keine Mindereinnahmen verursachen.

Andere Behördenmitglieder wie jene von Greppen und Schlierbach, die vergleichsweise wenig betroffen sind, wollen sich vor einer vertieften Auseinandersetzung mit der Botschaft noch nicht so detailliert äussern wie Patrick Meier, Franziska Bitzi und Stefan Tobler. Max Hess, der Gemeindepräsident der pro Einwohnerin und Einwohner am drittstärksten belasteten Gemeinde Dierikon, sagt es vorerst einmal so: «Die Zahlen der Regierung lösen bei uns sicher keine Freude aus.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen