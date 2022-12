Gesundheit Das Luzerner Kantonsspital kommt besser durch die RS-Virus-Welle als andere Schweizer Spitäler Während die Pflegefachpersonen im Inselspital Doppelschichten leisten müssen, kommt das Luzerner Kantonsspital glimpflich davon. Auch dank eines erfolgreichen öffentlichen Aufrufs. Jessica Bamford 21.12.2022, 18.19 Uhr

Der Vizepräsident des Pädiatrischen Verbands Schweiz wählte in einem SRF-Beitrag zum RS-Virus klare Worte: «Die jetzige Notlage war absehbar, die Politik hat zu lange bei der Kindermedizin gespart.» In den vergangenen Jahren seien 10 bis 15 Prozent der Betten weggespart worden.

Doch nicht überall, wie eine Anfrage beim Luzerner Kantonsspital (Luks) zeigt: «Am Kinderspital des Luzerner Kantonsspitals wurden in den vergangenen Jahren keine Betten gestrichen oder permanent geschlossen», erklärt der Mediensprecher des Luks, Markus von Rotz. Dementsprechend war das Kinderspital bisher nicht überlastet, sondern lediglich voll ausgelastet – im Gegensatz etwa zum Inselspital in Bern.

Keine Doppelschichten eingeplant

Beim Fachpersonal ist aber auch das Luks an seine Grenzen gestossen. Mitte Dezember hat das Spital deshalb einen öffentlichen Aufruf für zusätzliche Pflegefachpersonen gestartet. So schlimm wie im Kinderspital Basel war die Situation in Luzern aber nie. Dort mussten auf der Intensivstation sechs Betten wegen Personalmangels geschlossen werden. Im Luks konnten bisher alle Betten offengehalten werden.

Um den grösseren Betreuungsaufwand der schwer kranken Kinder zu bestreiten, habe das Luks zusätzliche Pflegende rekrutiert – unter anderem mit dem öffentlichen Aufruf. Dieser sei ein Erfolg gewesen. Mehrheitlich hätten sich diplomierte Pflegefachleute gemeldet, die zurzeit in einer anderen Position tätig sind.

Trotzdem: Eine Verlängerung von Schichten sei zeitweise unumgänglich gewesen. Aber Doppelschichten, wie diese im Inselspital geleistet werden müssen, wurden nicht eingeplant, auch keine 12-Stunden-Schichten. Dank der ergriffenen Massnahmen kann laut von Rotz somit die nötige Erholungszeit für die Pflegefachleute gewährleistet werden – auch während der aktuellen Situation.