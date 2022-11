Gesundheit «Ein Schritt zur Kostenwahrheit» – darum stagnieren die Prämien für Zusatzversicherungen Während die Prämien für die obligatorische Grundversicherung steigen, bieten die Krankenkassen Zusatzversicherungen zu stabilen Preisen an – vor allem in der Zentralschweiz. Ein Experte ordnet ein. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 28.11.2022, 05.00 Uhr

Eine Ausnahme: Spitalzusatzversicherungen sind teuer und verlieren an Attraktivität. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Ende November läuft die Frist ab, um für das nächste Jahr die Grundversicherung der Krankenkasse zu wechseln. Das kann sich dieses Mal bei einer durchschnittlichen Prämiensteigerung von schweizweit 6,6 Prozent besonders lohnen. Weniger akut präsentiert sich die Situation bei der freiwilligen Zusatzversicherung, die unabhängig von der Grundversicherung abgeschlossen werden kann (siehe Box).

Hier stagnieren die Prämien im langjährigen Schnitt. Seit 1999 haben die Prämien bei der Zusatzversicherung schweizweit um gerade einmal 30,3 Prozent zugelegt. Zum Vergleich: Bei der obligatorischen Grundversicherung hat sich die Prämienhöhe im gleichen Zeitraum mehr als verdoppelt. Interessant ist die Entwicklung der Zusatzversicherungsprämien der letzten vier Jahre. 2019 gab es schweizweit im Durchschnitt 2019 eine Nullrunde, 2020 eine leichte Erhöhung um 0,1 Prozent, 2021 eine Senkung um 0,3 und dieses Jahr eine Senkung um 0,4 Prozent.

Von Brillen bis zum Hotelservice im Spital Zusatzversicherungen können auch bei Krankenkassen abgeschlossen werden, die man nicht für die Grundversicherung berücksichtigt hat. Für die Kündigung einer Zusatzversicherung gelten jeweils unterschiedliche Bedingungen, die generelle Frist ist am 30. September abgelaufen. Grundsätzlich lassen sich Zusatzversicherungen in zwei Kategorien unterteilen: in Spitalzusatzversicherungen (für stationäre Leistungen) und in ambulante Leistungen. Zu den stationären Zusatzleistungen gehören zum Beispiel halbprivate oder private Spitalabteilungen, Hotelleriemodelle (1- oder 2-Bettzimmer ohne freie Arztwahl) oder «allgemeine Abteilung ganze Schweiz», welche allfällige Kosten für ausserkantonale Spitalaufenthalte übernimmt, wenn die Fallpauschale höher ist als im Wohnkanton. Zu den ambulanten Zusatzversicherungen zählen zum Beispiel Vergünstigungen für Fitness-Abos, Brillen und Kontaktlinsen oder Zahnbehandlungen. (avd)

In der Zentralschweiz sieht die Entwicklung noch besser aus:

Krankenkassen lange unkritisch

Für Felix Schneuwly, Krankenversicherungsexperte beim Vergleichsdienst Comparis, ist die Tendenz stagnierender Prämien in der Zusatzversicherung keine Überraschung. So hätten die Krankenkassen im Bereich der Zusatzversicherung lange unkritisch alles bezahlt, was Spitäler und Belegärzte verlangten, ehe die Finanzmarktaufsicht Finma intervenierte. «Die Intervention war ein Schritt zur Kostenwahrheit bei der Zusatzversicherung», so Schneuwly. Ein weiterer Schritt wäre seitens Spitäler nötig. Denn auch bei ihnen werde durch Zusatzversicherte ein Teil des Betriebs quersubventioniert.

Generell nehme die Attraktivität der Zusatzversicherungen ab, wie der Experte weiter ausführt. Das gelte besonders für die teure Spitalzusatzversicherung. Hier bieten die Spitäler auch für Grundversicherte einen immer besseren Service an.

«Die Krankenkassen haben dafür verschlafen, gute Zusatzversicherungen auch für ambulante Leistungen anzubieten. Diese nehmen nicht zuletzt auf politischen Druck stetig zu.»

Der Kanton Luzern war hier mit der Liste für ambulante Eingriffe bekanntlich Vorreiter. Dass hier wie auch in der übrigen Zentralschweiz die Prämien in der Zusatzversicherung tiefer sind als in anderen Kantonen, erklärt sich laut Schneuwly durch die ländliche Struktur: «Je ländlicher ein Gebiet, desto weniger werden medizinische Leistungen in Anspruch genommen.» Unabhängig von der Prämienhöhe lohnen sich für die Versicherten die Fragen: Welche Leistungen werden tatsächlich benötigt? Und welche Krankenkasse deckt am ehesten die Bedürfnisse ab?

