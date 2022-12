Zentralschweiz: Brustkrebs und Prostatakrebs am häufigsten

Gesundheit Krebs in der Zentralschweiz weniger häufig als im Schweizer Durchschnitt In den Jahren 2015 bis 2019 erkrankten rund 0,5 Prozent der Bevölkerung neu an Krebs. Vor allem zwei Arten von Krebs stechen hierbei heraus. 14.12.2022, 07.55 Uhr

In den vier Zentralschweizer Kantonen Luzern, Uri, Ob- und Nidwalden seien von 2015 bis 2019 im Durchschnitt pro Jahr 2’599 Personen oder rund 0,5 Prozent der Bevölkerung dieser Kantone neu an Krebs erkrankt. Dies schreibt das Luzerner Amt für Statistik in einer Mitteilung. 995 Personen oder 0,2 Prozent der Bevölkerung seien in derselben Zeitspanne ihrer Krebserkrankung erlegen.

Die geschlechtsspezifischen Krebsformen Brust- und Prostatakrebs trugen am häufigsten zu Neuerkrankungen bei. Das Krebsrisiko steige mit dem Alter an. Frauen erkrankten tendenziell in früheren Lebensjahren als Männer. Sowohl Krebsneuerkrankungen als auch krebsbedingte Todesfälle seien in der Zentralschweiz seltener als in der Gesamtschweiz. (sfr)