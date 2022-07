Gesundheit Kürzere Wartezeiten in Sicht: Luzerner Psychiatrie will schon dieses Jahr 15 neue Stellen schaffen Die Ambulatorien der Luzerner Psychiatrie sind an der Belastungsgrenze. Der Spitalrat reagiert mit Sofortmassnahmen. Und der Kanton stellt im Rahmen eines im Dezember verabschiedeten Planungsberichts mehr Geld zur Verfügung. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 25.07.2022, 05.00 Uhr

Die Luzerner Psychiatrie ist am Anschlag – und reagiert nun mit einem Stellenausbau. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 22. April 2021)

Die Warteliste für eine stationäre psychiatrische Behandlung im Kanton Luzern ist lang, die Wartezeit in den Ambulatorien ebenso. Immerhin hat das Kantonsparlament letzten Dezember einen Planungsbericht zustimmend zur Kenntnis genommen, welcher verschiedene Massnahmen zur Verbesserung der psychiatrischen Grundversorgung vorsieht. Zum Beispiel ein von der Psychiatrie geführtes Kriseninterventionszentrum, zusätzliche therapeutische Experten, die Deckung der Kosten von ambulanten Leistungen der institutionellen Psychiatrie oder zusätzliche Fachkräfte für den Ausbau der Sprechstunden in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Für diese Massnahmen zahlt der Kanton pro Jahr mindestens 3,75 Millionen Franken.

20 Prozent mehr Fälle seit Corona Seit dem Jahr 2019 verzeichnet der Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst der Luzerner Psychiatrie (KJPD) eine Zunahme der Fälle um rund 20 Prozent, wie die Luzerner Psychiatrie auf Anfrage mitteilt. Dieser Wert spiegelt laut dem Chefarzt des KJPD auch die coronabedingte Zunahme an psychisch Auffälligen generell und sei vergleichbar mit der Entwicklung in anderen Kantonen und Industrienationen. Immerhin: Die Situation scheint sich gemäss aktuellen Zahlen in diesem Jahr zu stabilisieren. Die Auslastung in der Psychiatrie sei grundsätzlich hoch. Die Kliniken St.Urban, Luzern und Sarnen – hier geht es um die stationären Hospitalisationen im Erwachsenenbereich – waren im ersten Halbjahr 2022 durchschnittlich zu 99 Prozent belegt. Dies entspricht allerdings dem Niveau der Vorjahre. Ähnlich sieht die Lage bei der Kinder- und Jugendpsychiatrie aus. Die Lups erzielte letztes Jahr einen Gewinn von rund 1,4 Millionen Franken und zählt 1206 Mitarbeitende. (avd)

Doch die Zeit drängt. Der Spitalrat der Luzerner Psychiatrie (Lups) hat darum letzten Mai auf Antrag der Geschäftsleitung Sofortmassnahmen ausgelöst, wie das kantonale Gesundheits- und Sozialdepartement auf Anfrage ausführt. So sollen bereits im 2022 vorgezogen rund 15 Vollzeitstellen geschaffen werden. Die Ziele: Die Wartezeiten in den Ambulatorien sollen nicht weiter ansteigen respektive mittelfristig kürzer werden und die Fachsprechstunden im Kinder- und Jugendpsychiatrischen Bereich sollen weiterentwickelt werden. Gemäss Lups ist man aktuell grösstenteils noch an der Rekrutierung der entsprechenden Stellen. Sie sollen an den bestehenden ambulanten Standorten eingesetzt werden.

Kriseninterventionszentrum für 2024 geplant

Nicht nur mehr Fachpersonal, sondern auch das Kriseninterventionszentrum mit integrierter Abklärungs-, Notfall- und Triage-Stelle, kurz KANT, wird helfen, die Wartezeiten in den Ambulatorien zu kürzen. Ein erster Vorstudienbericht liegt gemäss Gesundheits- und Sozialdepartement bereits vor. Ziel für die Realisierung des KANT sei aus heutiger Sicht das Jahr 2024.

Ein Grund, weshalb solche Massnahmen schon früh umgesetzt werden können, liegt in der Strategie Lups 2025, welche schon länger definiert wurde und ähnliche Ziele verfolgt. «So konnten im Rahmen der Lups-Strategie bereits vor Verabschiedung des Planungsberichtes teilweise Vorarbeiten geleistet werden», teilt das Departement mit.

Kanton will ungedeckte Leistungen decken

Eine Massnahme aus dem Planungsbericht, die schon fast vollständig umgesetzt ist, betrifft die Finanzierung der ambulanten Leistungen. Hier sieht der noch unveröffentlichte kantonale Aufgaben- und Finanzplan der Jahre 2023 bis 2026 vor, dass die Lups die Differenz zwischen dem errechneten Preis und der effektiv tieferen Entschädigung durch die Krankenkassen (Tarmed) finanziert erhält. Offen ist hier noch die Verabschiedung des Finanzplans durch den Kantonsrat an der Oktobersession.

Die grösste Hürde bei der Umsetzung der verschiedenen Massnahmen ist gemäss Gesundheits- und Sozialdepartement, genügend geeignete Fachkräfte zu finden. Zudem müssten die Angebote kostendeckend betrieben werden können. Eine sinkende Nachfrage ist nicht in Sicht – im Gegenteil: Der Bedarf an psychiatrischen Leistungen wird weiter zunehmen. Der Kanton schätzt gemäss dem Planungsbericht das Wachstum über alle Bereiche auf jährlich rund drei Prozent. Allein bei den Ambulatorien der Psychiatrie wird erwartet, dass die Nachfrage um 12 Prozent steigt – pro Jahr.

