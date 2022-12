Luzerner Regierung will bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege

Gesundheit Luzerner Regierungsrat will bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege Die kantonsrätliche Kommission Gesundheit, Arbeit und Soziales fordert Massnahmen, um Pflegeberufe attraktiver zu machen. Das hält die Regierung für eine gute Idee – bleibt aber vage. Niels Jost Jetzt kommentieren 27.12.2022, 05.00 Uhr

Vorstösse aus einer parlamentarischen Kommission sind eher selten. Wenn sie aber lanciert werden, haben sie gute Chancen, eine Mehrheit zu finden.

So auch ein Postulat der Kommission Gesundheit, Arbeit und Soziales (Gask), das deren mittlerweile zurückgetretener Präsident Jim Wolanin (FDP, Neuenkirch) eingereicht hat. Wolanin fordert den Luzerner Regierungsrat auf, zu prüfen, wie Pflegeberufe attraktiver gemacht werden können. Ausserdem soll der Regierungsrat aufzeigen, welche finanzielle Auswirkungen das hätte.

Beiträge für Ausbildung werden abgeklärt

Nun beantragt die Regierung, das Postulat erheblich zu erklären. Das Gesundheits- und Sozialdepartement habe bereits unter Einbezug der Anspruchsgruppen begonnen, den ersten Teil der nationalen Pflegeinitiative umzusetzen, die vor einem Jahr mit rund 61 Prozent angenommen wurde. Geprüft würden etwa Ausbildungsbeiträge für Absolvierende von Pflege HF/FH. Die gesetzlichen Anpassungen würden dem Kantonsrat «zu gegebener Zeit» vorgelegt.

Ausserdem habe man bereits Kampagnen gestartet, um neue Personen zu rekrutieren oder Fachkräfte zum Wiedereinstieg in die Pflege zu bewegen. «Eine Vielzahl» weiterer Massnahmen sei in Abklärung. Diese würden teils davon abhängen, wie der Bund die Pflegeinitiative umsetze. Bei der Verbesserung der Arbeits- und Anstellungsbedingungen seien in erster Linie aber auch die Betriebe selber gefordert.

