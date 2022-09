Gesundheit «Hirnschlag? Sofort 144!» mahnt das Luzerner Kantonsspital – wie Stefan Suter zurück in den Alltag fand Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit: Hirnschläge können fatal enden, wenn die Sanität nicht schnell genug gerufen wird. Darauf soll eine Kampagne aufmerksam machen. Miriam Abt Jetzt kommentieren 20.09.2022, 05.00 Uhr

«Hirnschlag? Sofort 144!» steht neuerdings auf den Rettungsfahrzeugen des Luzerner Kantonsspitals (Luks). Piktogramme und Beschriftungen auf den Ambulanzen machen auf die gängigsten Symptome aufmerksam: Lähmung, Seh- und Sprachstörung. So soll die Öffentlichkeit auf die Krankheit sensibilisiert werden – und darauf, wie zeitkritisch die Behandlung ist.

Eine Ambulanz des Luzerner Kantonsspitals mit der entsprechenden Beschriftung. Bild: PD

«Die Erfahrungen des Rettungsdienstes zeigen, dass leider oftmals zu lange mit dem Alarmieren gewartet wird», schreibt Markus von Rotz, Mediensprecher des Luks. Pro Jahr erleiden schweizweit gut 20'000 Menschen einen Hirnschlag, wie es das Bundesamt für Statistik aufzeigt. Für rund 14 Prozent der Betroffenen endet er tödlich, für viele mit einer bleibender Behinderung.

Hirnschlag – was ist das? Zu einem Hirnschlag kommt es, wenn die Blutzufuhr zu einem Teil des Gehirns plötzlich unterbrochen wird. Die verbreitetste Variante davon ist der sogenannte Hirninfarkt, auch ischämischer Schlaganfall genannt. Dabei wird ein ins Gehirn führendes Blutgefäss durch ein Blutgerinnsel verstopft.

Im sogenannten Stroke Center des Luks – einem Kompetenzzentrum für Schlaganfälle – werden jährlich rund 600 Menschen behandelt. Ein kleiner Teil davon, etwa für Epilepsie- oder Migräne-Anfälle, die meisten Patientinnen und Patienten erlitten jedoch einen Schlaganfall.

«Ich esse nun jeden Tag eine Zehe Knoblauch»

Einer von ihnen ist Stefan Suter aus dem Muotathal im Kanton Schwyz. Vor etwas mehr als einem Monat war er noch im Spital, rechtzeitig für seinen Geburtstag im August konnte er selbstständig wieder nach Hause. Heute ist er wieder unter den Leuten anzutreffen, geht gerne mit seinen Kollegen an Samstagnachmittagen an Ländler-Konzerte. Der 53-Jährige arbeitet im Tiefbau, ist Landwirt und fährt im Winter Schneepflug. Entsprechend ist er viel in Bewegung – so war es jedenfalls vor dem Vorfall.

Stefan Suter, hier vor dem Luzerner Kantonsspital, erlitt einen Hirnschlag. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. September 2022)

Am 28. April erlitt Suter bei der Arbeit auf der Baustelle einen Hirnschlag. Dass etwas nicht stimmt, merkte er erst, als er schon auf dem Boden lag. Plötzlich gab sein linkes Bein auf, er sackte zusammen. Auch das Sprechen bereitete ihm auf einmal Mühe. «Meine Arbeitskollegen haben richtig reagiert», erzählt er. Linksseitig gelähmt, diskutierte er mit ihnen, ob der Rettungsdienst eingeschaltet werden muss. Sie entschlossen sich dafür – obwohl niemand realisierte, dass es sich um Symptome eines Schlaganfalls handelte.

So erkennt man einen Schlaganfall Zu den häufigsten Symptomen eines Schlaganfalls zählen Lähmungen, Sprachstörungen und Sehstörungen. Auch Schwindel oder plötzlicher, ungewöhnlicher oder heftiger Kopfschmerz können Anzeichen sein. Bei Verdacht auf einen Schlaganfall muss sofort die Sanitätsnotrufzentrale 144 alarmiert werden, es handelt sich dabei um einen absoluten Notfall.

Zum Glück, wie sich im Nachhinein herausstellt. «Der Rettungsdienst wusste auf den ersten Blick, was Sache ist.» Der Verdacht wurde im Schlaganfallzentrum bestätigt: Ein grosses Gefäss in seinem Gehirn war verstopft und das dafür verantwortliche Gerinnsel musste entfernt werden. Vor Suter lag ein 104-tägiger Spitalaufenthalt, wie er sich genau erinnert.

«Die Zeit im Spital ist mir nicht so lange vorgekommen – ich war immer voll beschäftigt.»

Nach drei Tagen im Schlaganfallzentrum wechselte er in die Rehabilitation. Die Monate waren gefüllt mit Physio-, Ergo- und Sprachtherapie. Auch heute, nach seiner Heimkehr, steht noch zweimal in der Woche Therapie auf seinem Programm. Diese hofft er, im kommenden Frühling zu beenden. «Der linke Arm braucht noch etwas Zeit». Mittlerweile fühle er sich aber gut und sei zufrieden mit den Fortschritten. Bald kann er testen lassen, ob er bereits wieder Autofahren darf. Wenn alles gut geht, wird Suter bereits diesen Winter wieder Schnee räumen.

Grundsätzlich bewegt er sich also mit grossen Schritten in seinen gewohnten Alltag zurück, lediglich etwas hat er umgestellt: «Ich esse nun jeden Tag eine Zehe Knoblauch.» Das sei gut für den Blutdruck und reinige die Blutbahnen, meint er.

«Die Genesungschancen sind je jünger, desto besser»

Mit seinen 53 Jahren hatte Stefan Suter gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche Genesung: «Die Genesungschancen sind je jünger, desto besser», so von Rotz. Ausserdem nehme die Wahrscheinlichkeit eines Hirnschlags ab 60 Jahren deutlich zu. Das liegt daran, dass in diesem Alter Risikofaktoren wie Gefässverengungen, hoher Blutdruck und Übergewicht wahrscheinlicher sind. Grundsätzlich könne es aber alle vom Kind bis ins Seniorenalter treffen.

In jedem Fall gilt es, keine Zeit zu verlieren. Auch Suter gibt das nach seinem Erlebnis so weiter: «Wenn man nicht weiss, was es ist – lieber 144 anrufen. Je schneller, desto besser.»

