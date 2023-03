Wirtschaftlichkeitsberechnung zu Spital Wolhusen bleibt unter Verschluss

Um dem Fachkräftemangel im Gesundheitswesen zu begegnen, forderte Marcel Budmiger (SP) in einem Vorstoss mehr finanzielle Unterstützung der Spitäler. Damit sollten die Arbeitsbedingungen unter anderem mit Lohnerhöhungen verbessert werden. Es brauche mehr Geld, um im Inland Leute ausbilden zu können, so Budmiger. «Applaus alleine reicht nicht, nutzen Sie die Chance und tun Sie etwas fürs Pflegepersonal», sagte der Stadtluzerner in die Richtung der bürgerlichen Parteien.

Damit biss Budmiger auf Granit, wie sich in der darauffolgenden Debatte zeigte. In fast einhelligem Tenor stellten sich die bürgerlichen Parteien auf den Standpunkt, dass mehr Geld nur ein Teil der Lösung sei. Vielmehr forderten sie die Hinterfragung der Prozesse oder der Automatisierung, wie es Jasmin Ursprung (SVP, Udligenswil) konkretisierte. Christine Kaufmann (Mitte, Kriens) bemerkte, Lohnerhöhungen würden nur wenig bewirken, wenn gleichzeitig Probleme bei der Einteilung des Pflegepersonals bestünden. Sie erwähnte mangelhafte Ferien- und Einsatzpläne. In der Schlussabstimmung folgte eine Ratsmehrheit der Regierung und lehnte das Postulat mit 76 zu 33 Stimmen ab. (jh)