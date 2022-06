Kanton Luzern will Bewegungsangebot in den Gemeinden fördern

Gesundheitsförderung Offene Sporthallen für alle: Kanton will Bewegungsangebot in den Gemeinden fördern Luzerner Gemeinden sollen ihre Sporthallen regelmässig am Wochenende für Kinder und Jugendliche öffnen. Konzeptionelle und finanzielle Unterstützung gibt es dabei durch den Kanton. 02.06.2022, 09.59 Uhr

Spiel und Spass statt Langweile oder Party: Kinder und Jugendliche im Kanton Luzern sollen ihre Freizeit am Wochenende vermehrt in der Sporthalle verbringen können. Erreicht werden soll dies mit dem neuen Angebot «Offene Sporthallen», wie die Dienststelle Gesundheit und Sport in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt. So sollen Luzerner Gemeinden ihre Infrastrukturen regelmässig zugänglich machen. Regierungsrat Guido Graf, Vorsteher des Gesundheits- und Sozialdepartements, wird in der Mitteilung folgendermassen zitiert: