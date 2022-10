Assistenzärzte: Zeichen der Überlastung häufen sich

Gesundheitsversorgung Zeichen der Überlastung bei Assistenzärzten häufen sich – Luzerner Spitäler beschwichtigen Fachkräftemangel, Pandemie und der «Ärztestopp» haben eine gemeinsame Folge: Der Druck auf Assistenzärztinnen steigt. Die Spitäler bemühen sich, die Arbeitsbelastung tief zu halten, ob das reicht, um die gesetzlichen Vorgaben immer einzuhalten ist fraglich. Jessica Bamford Jetzt kommentieren 07.10.2022, 05.00 Uhr

Assistenzärztinnen und -ärzte haben lange Tage und viel Stress. Das ist wohl allen Medizinstudierenden klar. Dafür werden sie auch gut bezahlt – direkt ab Studium verdienen sie meist über 7000 Franken im Monat. Der hohe Lohn soll den grossen Druck und den Mangel an Work-Life-Balance kompensieren.

Dieses System schien lange Zeit gut zu funktionieren. Im August in Einsiedeln dann aber der Knall: Alle Assistenzärztinnen und -ärzte kündeten auf einmal. Kritisiert wurden die langen Arbeitszeiten und ein Nichteinhalten der vorgeschriebenen Weiterbildungszeiten.

Vergangene Woche wurde nun bekannt, dass auch in der Pädiatrie des Luzerner Kantonsspitals (Luks) im Sommer drei von 28 Assistenzärztinnen und -ärzten gekündet haben, weil die Arbeitsbelastung zu gross sei. In einem Interview mit dem Regionaljournal erklärte Nicole Rytz, Chefärztin Kinder- und Jugendmedizin des Luks, dass viele Krankheitsausfälle zu einer grösseren Belastung der Assistenzärzte und -ärztinnen geführt hätten. Fünf bis zehn Prozent der Ärzte und Ärztinnen seien jede Woche krank, zeitweise seien bis zu 30 Prozent krankheitshalber ausgefallen.

Assistenzärztinnen und -ärzte arbeiten in der Schweiz durchschnittlich über 50 Stunden pro Woche. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Kindernotfälle sind besonders stark belastet

Dass gerade aus der Kinder- und Jugendabteilung des Luks zu hören ist, dass die Belastung gross sei, ist kein Zufall: Bereits Ende September hat der Schweizer Kinderärzteverband Pädiatrie Schweiz vor einem Versorgungsengpass gewarnt. Die Gründe: Der allgemeine Personalmangel im Gesundheitsbereich sowie der Haus- und Kinderärztemangel, der dazu führe, dass mehr Familien direkt den Notfall aufsuchen.

Das Luks relativiert auf Anfrage die Aussagen der eigenen Chefärztin: «Bei diesen Krankheitszahlen handelt es sich lediglich um eine Momentaufnahme», schreibt die Leiterin der Personalabteilung, Barbara Flubacher. Über das ganze Jahr gesehen liege die Krankheitsrate deutlich unter dem Schweizer Durchschnitt von vier Prozent im Gesundheitswesen – das gelte ebenso für das Kinderspital. Auch bei den Kündigungen lasse sich kein Muster erkennen, die Gründe für die Abgänge seien individuell.

Werden die gesetzlichen Vorgaben eingehalten?

Eine Studie des Verbands Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte (VSAO) zeigt, dass die Belastung der Assistenzärztinnen und -ärzte schweizweit sehr hoch ist – nicht nur in der Kinder- und Jugendmedizin.

Laut dem Verband wurde 2019 das Arbeitsgesetz bei 68 Prozent der Assistenzärztinnen und -ärzte nicht eingehalten. Durchschnittlich haben Assistenzärzte 141,5 Überstunden akkumuliert – also knapp drei Wochen mehr gearbeitet als vereinbart. Wobei ein Teil der Arbeitsstunden gar nicht gemeldet werde.

Auf eine mögliche Überbelastung angesprochen, beschwichtigen alle Luzerner Gesundheitsinstitutionen. Während sowohl vom Luks als auch von der Hirslanden Klinik St.Anna und dem Paraplegikerzentrum Nottwil bestätigt wird, dass vereinzelt Assistenzärztinnen und -ärzte künden, betonen alle, dass kein Zusammenhang mit der hohen Arbeitsbelastung erkennbar sei. Ausserdem sei eine Häufung in den vergangenen Monaten nicht zu beobachten. Das Gesundheits- und Sozialdepartement sagt dazu:

«Wir haben keine Anzeichen, dass die Spitäler im Kanton Luzern die Vorgaben des Arbeitsgesetzes nicht einhalten.»

Zu berücksichtigen sei, dass das Arbeitsgesetz eine gewisse Anzahl Überstunden erlaube.

Laut Barbara Flubacher vom Luks setze das Spital alles daran, dass die Mitarbeitenden auf allen Stufen «ihre Ferien beziehen und sich auch erholen können».

Ausserdem sei die Pflegeinitiative ein wichtiger Ansatzpunkt in der Problemlösung, die Umsetzung brauche jedoch Zeit. Deshalb ist das Luks bereits selber aktiv geworden. Zudem hat es mit dem VSAO zusammengearbeitet, um die Dienstplanung zu verbessern. Für dieses Engagement hat der Verband das Spital im Juli ausgezeichnet.

Ausländisches Personal soll Abhilfe schaffen

Nach den Kündigungen in der Pädiatrie des Luks im Sommer wurde für die letzte offene Stelle auf November eine passende Person gefunden. Die Personalverantwortliche betont, dass der Fachkräftemangel für alle Gesundheitsinstitutionen der Schweiz eine grosse Herausforderung sei.

Dem pflichtet Luca Jelmoni, Direktor des Schweizer Paraplegikerzentrums, bei:

«Es ist wichtig, dass in die Ausbildung und Attraktivität der Gesundheitsberufe investiert wird.»

Er sieht einen direkten Ansatz, um gegen den Fachkräftemangel vorzugehen: «Es sollten mehr hochqualifizierte Mitarbeitende aus dem Ausland zugelassen werden können. Dazu müssten teils die Bewilligungsprozesse verschlankt werden.»

Politisch ging es vor kurzem in die andere Richtung: Mit dem Ärztestopp, der Anfang Jahr in Kraft getreten ist, wurde der Bewilligungsprozess für ausländische Ärzte verlängert, um eine Überversorgung im Gesundheitssystem zu verhindern. Aktuell ist aber ein angepasster Gesetzesentwurf in der Vernehmlassung, der den Kantonen im Falle eines Ärztemangels Ausnahmen erlauben soll.

