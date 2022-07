Gesundheitsversorgung «Jede Hausarztpraxis könnte eine Pflegeexpertin brauchen» – eine Pionierin kämpft in Aesch gegen den Hausarztmangel an Die erste Pflegeexpertin im Kanton Luzern unterstützt in Aesch eine Hausärztin. Das positive Fazit des vom Kanton geförderten Pilotprojekts regt dazu an, die Rolle der Pflegeexpertin auch in anderen Praxen zu etablieren. Jessica Bamford Jetzt kommentieren 23.07.2022, 05.00 Uhr

Flavia Thüring-D'Amico geht am Morgen den Plan für ihren Arbeitstag durch: Unter anderem stehen zwei Hausbesuche in Schongau an. Sie arbeitet in einem 30-Prozent-Pensum als Pflegeexpertin für die Hausarztpraxis Aesch und ist in Delegation der Hausärztin Aurelia Herzog verantwortlich für die Betreuung chronisch kranker Patientinnen im Einzugsgebiet der Praxis. Ausserdem betreut Thüring-D'Amico jeweils am Dienstag Bewohnende des Altersheims. Ergänzend zur Arbeit macht sie den Master in Nurse Practitioner – bei dem sie ihr pflegerisches und medizinisches Wissen vertieft. Kurz vor 10 Uhr steht sie vor der Haustüre der ersten Patientin.