Gesundheitsversorgung Katrin Hoffmann leitet neu die Medizinsteuerung und -koordination am Luzerner Kantonsspital Die 43-jährige Deutsche übernimmt den wichtigen Posten des Chief Medical Officers. 04.01.2023, 20.28 Uhr

Das Luzerner Kantonsspital (Luks) erhält ein neues Geschäftsleitungsmitglied. Der Verwaltungsrat der Luks-Gruppe hat Katrin Hoffmann zur neuen Leiterin Medizinsteuerung und -koordination (Chief Medical Officer/CMO) gewählt. Diese Funktion sei Mitte 2021 anlässlich der Neuorganisation der Luks-Gruppe geschaffen worden, heisst es in einer Mitteilung des Kantonsspitals.

Katrin Hoffmann Bild: PD

Der bisherige Stelleninhaber Guido Schöpfer wird seine Tätigkeit noch bis im Herbst 2023 ausführen. Danach soll er laut Mitteilung auch über seine Pensionierung hinaus dem Luks für Spezialaufgaben zur Verfügung stehen.

Bisher in Heidelberg tätig

Katrin Hoffmann hat in Leipzig Medizin studiert und ist seit 2005 als Fachärztin für Viszeralchirurgie am Universitätsklinikum in Heidelberg tätig. Die 43-jährige Deutsche verfügt zudem über einen Master of Business Administration in Healthcare Management.

«Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass Katrin Hoffmann das hohe Anforderungsprofil aufgrund ihres beruflichen Werdegangs, der vertieften strategischen Kenntnisse komplexer Gesundheitsorganisationen sowie ihrer hohen kommunikativen Fähigkeiten bestens erfüllt», heisst es in der Mitteilung des Luks. (dlw)