Gesundheitsversorgung Nicht nur die Luzerner Seegemeinden sind vom Wegfall der Mobilen Ärzte betroffen Die gesetzliche Änderung, die zum Wegfall der Mobilen Ärzte geführt hat, könnte langfristig zu Problemen mit der Grundversorgung im Kanton Luzern führen. Jessica Bamford Jetzt kommentieren 18.07.2022, 05.00 Uhr

Symbolbild: Keystone/Gaetan Bally

Wegen einer neuen gesetzlichen Regelung müssen die Hausärztinnen und Hausärzte im Notfallkreis Küssnacht auf einmal mehr Notfalldienste leisten. Grund dafür ist, dass die Mobilen Ärzte nicht mehr über die obligatorische Krankenkasse abrechnen dürfen, und so keine Notfalldienste mehr übernehmen können.

Das hat sich gesetzlich geändert Auf den 1. Januar 2022 haben sich die Zulassungsbedingungen für Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz geändert. Neu müssen diese während drei Jahren bei einer zertifizierten Weiterbildungsstätte in der Schweiz tätig sein, bevor sie bei der obligatorischen Krankenversicherung abrechnen dürfen. Ärztinnen und Ärzte, die vor dem 1. Januar 2022 bereits zur Abrechnung zugelassen waren, sind von der Anpassung nicht betroffen. Für Unternehmen wie die Mobile Ärzte AG, die vornehmlich mit im Ausland ausgebildeten Ärztinnen und Ärzten und arbeitet, bedeutet die Regelung ein Ende der Tätigkeiten, die sie zuvor über die Krankenkassen abgerechnet haben – darunter die Übernahme von Notfalldiensten in mehreren Kantonen.

Auch der übrige Kanton Luzern ist vom Wegfall betroffen: Einige niedergelassene Ärztinnen und Ärzte hätten laut Gesundheits- und Sozialdepartement in der Vergangenheit ihre Notfalldienste an die Mobilen Ärzte delegiert, wie dies auch im Notfallkreis Küssnacht der Fall war. Diese Notfalldienste müssten nun wieder selber geleistet oder an eine andere Ärztin oder einen anderen Arzt delegiert werden, erklärt das GSD. Betont aber:

«Die medizinische Grundversorgung im Kanton Luzern ist nach wie vor gewährleistet.»

Da die Hausärztinnen und Hausärzte ihre Notfalldienste nicht mehr an die Mobilen Ärzte abgeben können, wird die Belastung für sie steigen. Sie müssen ihre Notfalldienste wieder selbst leisten. Das GSD streicht aber hervor, dass diese Aufgabe nicht grundsätzlich neu ist: «Es handelt sich hierbei um die Wahrnehmung einer gesetzlich vorgeschrieben persönlichen Pflicht.»

Langfristig könnte es im Kanton Luzern Versorgungsprobleme geben

Die Folgen der neuen gesetzlichen Vorgabe gehen aber über den Wegfall der Mobilen Ärzte hinaus. Wie das GSD erklärt hat, gefährdet die Kündigung der Mobilen Ärzten allein die Grundversorgung nicht, aber: «Mittel- bis langfristig könnten sich aus der neuen Regelung Schwierigkeiten bei der Nachfolge vor allem in der Grundversorgung ergeben.»

Die Erfahrung von Doreen Hug, Mitgründerin der Weggiser Gemeinschaftspraxis, zeigt, warum: Ihr Sohn studiert in seiner Heimat Deutschland Medizin und würde gerne im Jahr 2023 die Nachfolge seiner Mutter antreten. Mit der neuen Bestimmung könnte er drei Jahre nicht über die obligatorische Krankenversicherung abrechnen – weshalb er vorerst in Deutschland bleibt. «Das Beispiel meines Sohnes steht für alle ausländischen Ärzte, die gerne eine Hausarztpraxis übernehmen würden, aber wegen dieser neuen Klausel einen Rückzieher machen. Es ist zu unsicher, was sie verdienen könnten», erklärt Doreen Hug.

Grosse Abhängigkeit von ausländischen Ärzten

Wie gross die Abhängigkeit von ausländischen Hausärztinnen und Hausärzten in der Schweiz ist, zeigt ein Bericht des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums vom April 2022: Aktuell handle es sich bei den neu eintretenden Hausärzten fast zur Hälfte um eingewanderte Fachärzte. Demnach könnte der Bedarf an Hausärztinnen ohne jene aus dem Ausland nicht gedeckt werden. Das gelte auch für die absehbare Zukunft.

Die nationalrätliche Kommission für Gesundheit und Soziales hat im Mai reagiert: Sie reichte eine parlamentarische Initiative ein, die es den Kantonen ermöglichen soll, bei einem Ärztemangel Ausnahmen zu erlassen. Nach den Sommerferien geht der Entwurf in die Vernehmlassung.

Kanton Luzern setzt sich für Änderung ein

Über die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren will sich auch das GSD dafür einsetzen, dass bei Unterversorgung möglichst bald wieder Ausnahmeregelungen durch die Kantone möglich sind – «nicht nur bei Grundversorgern, sondern vor allem auch bei der Psychiatrie/Kinder- und Jugendpsychiatrie».

Der Geschäftsführer der Mobile Ärzte AG hofft sehr, dass diese Anpassung durchkommt. «Es liegt aber am Ende in den Händen der Kantone, was als Unterversorgung respektive mangelhafte Grundversorgung definiert wird.» Somit wäre auch bei einer Anpassung des Gesetzes nicht klar, ob die Mobilen Ärzte ihre Tätigkeit in Luzern und Schwyz wieder aufnehmen könnten.

