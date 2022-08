Gesundheitsversorgung Spatenstich fürs Spital Wolhusen ist erfolgt: Angebot bleibt ohne Intensivstation Das Luzerner Kantonsspital Wolhusen feiert sein 50-Jahr-Jubiläum. Zu diesem Anlass begannen die Bauarbeiten für den Neubau. Livia Fischer 17.08.2022, 15.30 Uhr

So soll das neue Spital aussehen. Visualisierung: PD

Als «Kreisspital Wolhusen» ist das Luzerner Kantonsspital in Wolhusen 1972 eröffnet worden. Nun, 50 Jahre später, erfolgte der Spatenstich für den Neubau «Paimio». Die erste Baustelle ist die Erstellung des Werkhofgebäudes.

«Parallel werden bis im Frühjahr 2023 die – in Folge des nun von der Politik vorgegebenen Leistungsangebots – notwendigen partiellen Überarbeitungen im bisherigen Bauprojekt eingepflegt», lässt sich Vize-Verwaltungsratspräsident und FDP-Nationalrat Peter Schilliger in einer Mitteilung des Luzerner Kantonsspitals (Luks) zitieren. Der Udligenswiler betreut im Gremium das Baudossier und verrät: Das neue Spital soll den Betrieb in fünf Jahren aufnehmen können.

Das ist geplant Das Projekt «Paimio» sieht einen zweistöckigen Bau im nördlichen Bereich des Spitalareals vor – umgeben von einem eigenen Park mit Wegen, Wiesen und Bäumen. Insgesamt 80 Betten wird der Neubau beinhalten, konzipiert als Einzelzimmer. Davon sind je 20 Betten für Behandlungen und Eingriffe im Bereich der Grundversorgung sowie für orthopädische Eingriffe vorgesehen. Die andere Hälfte der Betten ist für Rehabilitations-Patientinnen und -Patienten gedacht. Das Luzerner Kantonsspital plant mit flexiblen Belegungsoptionen, um «Handlungsspielraum bei möglichen Belegungsspitzen zu erhalten». Zudem sei eine Erweiterung um 20 Betten bei einem allfälligen späteren Bedarf möglich. Überhaupt soll das Spital möglichst flexibel gebaut werden, um auf spätere Anpassungen reagieren zu können. Bereits jetzt ist klar: Im Gegensatz zu früheren Plänen muss der Therapiebereich wegen des ausgebauten Reha-Angebots vergrössert werden. Da die ursprünglich geplante Hausarztpraxis im Erdgeschoss wegfällt, entstehen freie Flächen, die für die Umgestaltung genutzt werden können.

«Gesundheitsversorgung kann auch künftig jederzeit gewährleistet werden»

Der Schwerpunkt werde gemäss Luks auf der Orthopädie liegen, verbunden mit einer Rehabilitation. Weiter beinhalte das Angebot eine stationäre und ambulante Grundversorgung inklusive Geburtshilfe und Gynäkologie sowie eine Notfallversorgung rund um die Uhr. Das Luks plant zudem eine Intermediate-Care-Abteilung.

Insbesondere der Wegfall der Intensivstation sorgte in den vergangenen Monaten für viel Diskussionen und Kritik. Diese taten Kantonsratsmitglieder von links und rechts mittels Vorstössen kund. An der Junisession beschloss das Parlament, dass ein runder Tisch Abhilfe schaffen soll.

Zudem forderte eine Mehrheit des Kantonsrats, die Regierung müsse ihnen das Leistungsangebot künftig zur Genehmigung vorlegen. Gesundheitsdirektor Guido Graf sagte damals: «Um das angeschlagene Vertrauen zurückzugewinnen, sind wir bereit, den Kantonsrat bei Erteilung von Leistungsaufträgen miteinzubeziehen.»

Wann dies geschieht, ist noch unklar. Die Verantwortlichen des Luks versichern aber einmal mehr, in Kooperation mit dem Zentrumsspital in Luzern und dem Standort Sursee könne die Gesundheitsversorgung in der Region «auch künftig jederzeit gewährleistet werden». Laut CEO Benno Fuchs sei die enge Zusammenarbeit mit den freipraktizierenden Hausärztinnen und Hausärzten sowie der Spitex und den Alters- und Pflegeheimen in der Region Entlebuch und Luzerner Hinterland ebenso «ein wesentlicher Erfolgsfaktor» des Luks Wolhusen.

Betrieb des Spitals ist defizitär

Gesundheitsdirektor Guido Graf resümiert: «Ich bin zufrieden, dass die Weichen für den Spitalneubau nun gestellt sind und danke den Luks-Verantwortlichen, dass sie den von der Politik eingeschlagenen Weg mittragen.» Die Anpassungen des Leistungsangebots seien «unumgänglich, da das Umfeld des Gesundheitswesens immer dynamischer und komplexer» geworden sei.

Dem Regierungsrat sei es «ein grosses Anliegen, den Betrieb unbedingt langfristig sicherzustellen», betont Graf. Finanziell lohnt sich dies zwar nicht. Doch, weil das Spital Wolhusen für die Gesundheitsversorgung in der ganzen Region eine grosse Bedeutung habe und viele Arbeits- und Ausbildungsplätze schaffe, sei der Kanton bereit, das zu erwartende Defizit über gemeinwirtschaftliche Leistungen auszugleichen.