Gesundheitswesen Zehn Luzerner Spitexorganisationen prüfen Zusammenschluss Die Anforderungen an die Spitexorganisationen sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Zehn Organisationen auf der Landschaft wollen nun enger zusammenarbeiten und so die Professionalisierung vorantreiben. Dominik Weingartner 17.02.2023, 12.00 Uhr

Fortschreitende Spezialisierung im Gesundheitswesen und frühere Austritte aus den Spitälern: Die Anforderungen an die Spitex steigen stetig an. Zehn Organisationen auf der Luzerner Landschaft haben nun ein Projekt gestartet, um eine engere Zusammenarbeit zu prüfen. Beteiligt sind laut einer Mitteilung die Spitexorganisationen Buttisholz-Nottwil, Michelsamt-Büron-Schlierbach, Geuensee, Grosswangen, Neuenkirch, Ruswil, Sempach und Umgebung, Sursee und Umgebung, Triengen sowie Rothenburg.

Das Einzugsgebiet dieser Organisationen umfasst 21 Gemeinden mit über 87’000 Einwohnerinnen und Einwohnern. «Bei einer gemeinsamen Struktur würde die grösste Spitex-Organisation im Kanton Luzern entstehen und sich unter den grössten Spitex-Organisationen in der Schweiz einreihen», heisst es in der Mitteilung weiter.

Professionalisierung der Strukturen

Grund für das unlängst gestartete Projekt seien die immer grösser werdenden Anforderungen an die Spitex, sagt Jim Wolanin, Präsident des Spitex Kantonalverbands Luzern, der den Vorsitz der Projektgruppe innehat. «Wir wollen nun erarbeiten, in welchen Bereichen eine engere Zusammenarbeit sinnvoll wäre.» Als Beispiel nennt der frühere Neuenkircher Sozialvorsteher und FDP-Kantonsrat etwa die Abrechnungen mit den Krankenkassen. «Das könnte man vielleicht zentralisieren.»

Jim Wolanin, Präsident des Spitex Kantonalverbands, leitet die Projektgruppe. Bild: Patrick Hürlimann (Neuenkirch, 28. April 2022)

Ein Ziel ist somit die Professionalisierung im sogenannten Backoffice. Also die Bereiche Administration, Personalverwaltung oder Technik. Doch auch im Kerngeschäft der Spitexorganisationen, der Pflege, gibt es Möglichkeiten zur Zusammenarbeit. «Man könnte zum Beispiel die Nachtdienste gemeinsam organisieren», sagt Wolanin. «Diese sind eine riesige Herausforderung.» Auch in Fachgebieten wie der Psychiatrie oder der Palliativpflege könne man zusammenspannen. «Die Spitexorganisationen müssen immer mehr spezialisierte Leistungen erbringen.» Es sei schwierig, das dafür nötige Personal zu finden.

Ambulant vor stationär sorgt für Mehraufwand

Gleichzeitig verändert sich das Umfeld, in dem sich die Organisationen bewegen. Der Kanton Luzern verfolgt seit einigen Jahren den Grundsatz ambulant vor stationär. Das bedeutet: Patientinnen und Patienten werden möglichst früh aus dem Spital entlassen oder gar nicht erst eingewiesen. Das führt bei den nachgelagerten Organisationen zu mehr Aufwand. Laut Lustat Statistik Luzern steigt das Arbeitsvolumen der Spitexorganisationen jährlich um rund 5 Prozent. «Es ist auch so, dass Patientinnen und Patienten zum Teil am Sonntag aus dem Spital entlassen werden und Pflege brauchen», sagt Jim Wolanin. «Die Zeiten, als die Spitex ein Fünf-Tage-Betrieb war, sind längst vorbei.»

Was für eine Organisationsform am Ende des nun angestossenen Prozesses stehen wird, ist offen. Jim Wolanin betont, es handle sich um keine Fusion, keine Organisation werde von einer anderen übernommen. «Am Ende des Weges könnte aber eine Neugründung stehen.» Es sei zudem möglich, dass man lediglich in gewissen Bereichen enger zusammenarbeite. Bei allen Überlegungen betont Wolanin: «Die lokalen Standorte sollen unbedingt beibehalten werden.»

Die Grundlagen sollen in diesem Jahr erarbeitet werden, damit man 2024 entscheiden kann, welche Richtung eingeschlagen wird. Auch die Finanzierung sei Teil der Überlegungen. Wolanin sagt: «Dass die Organisation günstiger wird, ist nicht zu erwarten. Man spart zwar in gewissen Bereichen Geld ein, aber investiert gleichzeitig in Fachkräfte und Professionalisierung.» Ob der Kanton hilft, ist offen. Laut Wolanin habe man ein Gesuch auf Mitfinanzierung gestellt. «Wir warten noch auf eine Antwort.»

