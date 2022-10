Geuensee Eine der ältesten Musikgesellschaften Luzerns feiert Jubiläum – mit neuer Fahne Seit 1880 wird in Geuensee in einem offiziellen Verein musiziert. Ein Blick zurück zeigt: Für die Mitglieder hat sich die Bedeutung der Musikgesellschaft Geuensee kaum verändert – ebenso wie die Sorgen. Niels Jost Jetzt kommentieren 02.10.2022, 17.00 Uhr

Was haben der Gotthardtunnel, der Kölner Dom und die Musikgesellschaft Geuensee gemeinsam? Richtig, für alle war das Jahr 1880 wegweisend. Während im Gotthardmassiv der Durchstich für den Eisenbahntunnel erfolgte und in Köln eine der grössten Kathedralen der Welt fertiggestellt wurde, ist im beschaulichen Geuensee die Musikgesellschaft (MG) gegründet worden. Sie gehört damit zu den 25 ältesten Musikgesellschaften in ganz Luzern, wie diese Tabelle zeigt:

Nun, gut 140 Jahre später, hat die MG Geuensee am Wochenende ihr Jubiläum gefeiert. Eigentlich hätten die Festivitäten bereits vor zwei Jahren stattfinden sollen, die Coronapandemie hat den Verantwortlichen allerdings einen Strich durch die Rechnung gemacht. Doch umso grösser sei die Vorfreude gewesen, sagt OK-Präsident Richi Bucheli. «Eine der schönsten Arbeiten in der Vorbereitung war das Entwerfen der neuen Fahne», so der ehemalige und langjährige Präsident der MG Geuensee.

Die neue Fahne wurde am Freitagabend eingeweiht. Bild: Nadia Schärli (Geuensee, 30. Oktober 2022)

Am Freitag hat diese Pfarreiseelsorger Andreas Baumeister in einem Festakt eingeweiht. Es ist bereits die fünfte Fahne in der Geschichte des Geuenseer Vereins. Schon bei der Gründung verfügten die Musizierenden über eine Fahne. Bucheli sagt:

«Eine Fahne gehört zu einer Musikgesellschaft. Sie ist bei fröhlichen, aber auch traurigen Anlässen dabei.»

Die erste Fahne der Musikgesellschaft Geuensee aus dem Gründungsjahr 1880. Bilder: PD Die zweite Fahne aus dem Jahr 1941. Fahne Nummer 3 aus dem Jahr 1965. Das aktuelle Exemplar von 1993.

Ein B-Bass kostete gleich viel wie 1,35 Tonnen Kartoffeln

Dazu gehöre auch die Uniform. Eine solche erhielten die Mitglieder erst 49 Jahre nach der Vereinsgründung im Jahr 1929. Kosten pro Stück: 115 Franken, wie der Festschrift zu entnehmen ist.

Dies habe man in alten Protokollen oder Festführern nachlesen können, erzählt Bucheli, der seit 35 Jahren in der MG Geuensee Cornet spielt. Dabei sei man auf einige interessante Bemerkungen gestossen. So habe im Jahr 1917 ein B-Bass 250 Franken gekostet, was damals – noch während des Ersten Weltkriegs – dem Preis von 1,35 Tonnen Kartoffeln entsprach. Ein kleines Vermögen also.

Mangel an Mitgliedern schon im letzten Jahrhundert

Überraschend auch, dass die ersten Vereinsjahre bereits «ziemlich bewegt und ein Auf und Ab» gewesen sein sollen. Der Grund: Es mangelte an Mitgliedern. Eine Sorge, welche die MG Geuensee auch heute noch plage. Bucheli sagt:

«Im Raum Sursee gibt es viele Freizeitangebote, wir müssen immer um Nachwuchs weibeln.»

Dies etwa mit Auftritten in der Schule oder mit dem Ausleihen von Instrumenten für den Musikunterricht.

Für Richi Bucheli ist die Musikgesellschaft Geuensee nicht mehr wegzudenken. Die Kameradschaft sei ein wichtiger Bestandteil, sagt Bucheli. Doch auch das gute musikalische Zusammenspiel in der Stärkeklasse 3 verbinde die 27 Aktiven – wie schon anno dazumal bei den Gründungsmitgliedern im Jahr 1880.

