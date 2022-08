Geuensee «Es fehlen Fakten»: FDP kritisiert Sanierung des alten Schulhauses – Gemeinderat kündigt Info-Offensive an Der Geuenseer Gemeinderat plant, das bald 100-jährige Schulhaus zu sanieren und die Verwaltung dorthin zu zügeln. Die FDP-Ortspartei stellt kritische Fragen zur Finanzierung und zum Zeitpunkt – der Gemeindepräsident verspricht Antworten. Niels Jost Jetzt kommentieren 11.08.2022, 05.00 Uhr

Die Information, die in Geuensee zu reden gibt, erfolgte vor den Sommerferien. Im «Geuenseher», der Dorfzeitung, stellten Gemeinderat und Baukommission ihre Pläne für das alte Schulhaus im Dorfzentrum vor. Das als schützenswert eingestufte Gebäude soll massvoll saniert, die Bausubstanz, Technik und das Innenleben erneuert werden.

Ist sanierungsbedürftig: das fast 100-jährige Schulhaus in Geuensee. Bild: Pius Amrein (10. August 2022)

Dies aus zwei Gründen. 2025 wird das Schulhaus 100-jährig. «Es geht um die Wahrung der Geschichte für kommende Generationen», schreibt der Gemeinderat. Zudem soll die Gemeindeverwaltung im «lokal einmaligen» Gebäude eingegliedert werden. Mehr Infos soll es an zwei Tagen der offenen Tür am 26. und 27. August geben. Am 19. September soll die Bevölkerung an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung über das Projekt befinden.

Investieren trotz Teuerung?

Die FDP hinterfragt die Pläne. In einer Mitteilung schreibt die Ortspartei:

«Es fehlen Fakten als Informationsgrundlage, die Kosten sind unklar und der Zeitpunkt ist angesichts der Gemeindefinanzen fraglich.»

Tatsächlich: Mit 2,10 Einheiten hat Geuensee einen hohen Steuerfuss. Auch die Verschuldung pro Kopf ist im 2900-Einwohner-Dorf vergleichsweise hoch.

Laut den Freisinnigen betragen die Kosten für die Sanierung rund 1,83 Millionen Franken. Den Betrag haben sie dem Aufgaben- und Finanzplan der Gemeinde entnommen. «Uns fehlt eine fundierte Kosten-Nutzen-Analyse», sagt FDP-Präsident Paul Furrer auf Anfrage. Auch angesichts der Teuerung sollte man sich derzeit zweimal überlegen, solch grosse Bauprojekte anzugehen.

Furrer und der FDP-Vorstand stören sich daran, dass der Bevölkerung nun innert kürzester Zeit ein zweites «kostspieliges» Projekt präsentiert werde, ohne Grundlage einer Immobilienstrategie. Bereits Ende Mai habe der Gemeinderat die Kaufabsicht eines Riegelhauses verkündet, das ebenso im Dorfkern liege und dessen Nutzung noch unklar sei. Zwar ist die Erarbeitung einer Immobilienstrategie in den Legislaturzielen des Gemeinderats festgehalten, noch steht eine solche aber aus. Furrer:

«Wenn man jetzt solch gewichtige Entscheide fällt und alte Gebäude kaufen und sanieren möchte, dann müsste dies zwingend auf Basis einer klaren Strategie erfolgen.»

Zumal bei der Renovierung alter Häuser «kostspielige Überraschungen» zum Vorschein treten könnten, so Furrer.

«Wollten erst nach den Sommerferien weiter kommunizieren»

Gemeindepräsident Hansruedi Estermann begrüsst es grundsätzlich, wenn Parteien zu einer öffentlichen Debatte beitragen wollen. Der aktuelle Zeitpunkt sei allerdings nicht glücklich. Denn: «Wir haben das Projekt schon lange geplant, zu allen offenen Fragen haben wir Antworten parat. Allerdings wollten wir erst nach den Sommerferien weiter kommunizieren und die Bevölkerung aus erster Hand an den Tagen der offenen Tür informieren. Die FDP ist wie die ganze Bevölkerung herzlich eingeladen, sich vor Ort und direkt informieren zu lassen.»

Der Mitte-Politiker wolle daher nicht alles vorwegnehmen. Nur so viel: Man habe die Chancen und Risiken gegeneinander abgewogen.

«Die Investition ist fraglos eine Herausforderung, wir erhalten aber einen substanziellen Gegenwert.»

Zumal ein weiteres Zuwarten mit der «zwingend notwendigen» Sanierung mehr Kosten auslösen würde. Angesprochen auf die Teuerung gibt Estermann zu Bedenken: «Wer weiss, ob sich die globale Lage in zwei, drei Jahren bereits beruhigt hat?»

Der Zeitpunkt sei auch deshalb richtig, weil sich ebenso bei der heutigen Gemeindeverwaltung Sanierungen aufdrängen würden. Die Innenausstattung sei noch weitgehend dieselbe wie vor 30, 40 Jahren, so Estermann. «Die Gemeinde hat immer nur das Nötigste saniert.» Mit dem Umzug ins alte Schulhaus würden die Räumlichkeiten frei, die man dann entweder vermieten oder veräussern könnte.

Lösung für Musikschule, Kita und Vereine angestrebt

Auf Geuensee kommen also diverse Projekte zu. Estermann sagt: «Die Immobilienstrategie ist in Arbeit, die jetzigen Projekte sind darin enthalten. Einen Teil der Strategie werden wir ebenso in Bälde kommunizieren.»

Noch nicht spruchreif ist ihm zufolge der weitere Zeitplan. Mit den jetzigen Nutzenden des alten Schulhauses wie der Musikschule, der Kita+ oder Vereinen habe man das Gespräch gesucht. Vorgesehen sei, dass sie entweder Teil des neuen Projekts würden oder für sie Anschlusslösungen gesucht werden.

