Geuensee Seitlich-frontal ineinandergekracht: Zwei Verletzte und 40'000 Franken Sachschaden nach Kollision In Geuensee kam es am Donnerstagmorgen zu einer Kollision zwischen zwei Autos. Beide Fahrzeuglenkenden mussten ins Spital gefahren werden. 09.02.2023, 19.27 Uhr

Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbar. Bild: Luzerner Polizei

In Geuensee krachte es am Donnerstagmittag heftig: Zwei Fahrzeuge stiessen auf der Krumbacherstrasse auf der Höhe der Abzweigung zur Zopfenbergstrasse seitlich-frontal zusammen, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt. Die beide Fahrzeuglenkenden verletzten sich dabei und mussten durch zwei Ambulanzen des Rettungsdienstes ins Spital gefahren werden.