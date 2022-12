Geuensee Wirtsleute treten gemeinsam auf – Musik macht nur sie: So wollen Eliane Müller und Sascha Ruefer die Weinbar führen Die Luzerner Sängerin Eliane Müller (32) und TV-Moderator Sascha Ruefer (50) sind ab Februar 2023 Gastgeber in der Weinerei 1877. Neben Wein wird auch Gesang geboten. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 05.12.2022, 12.42 Uhr

Eliane Müller in der Bar 1877 in Geuensee. Bild: Eveline Beerkircher (30. November 2022)

Es naht. Für den 17. Dezember ist laut Website «bar1877.ch» «Of Wederluege und Begrüssung des neuen Nachfolge-Wirtepaars Eliane Müller und Sascha Ruefer» angekündigt. Kommentiert Sascha den WM-Final am Folgetag etwa aus Geuensee?

Eliane Müller: Nein, er bleibt in Katar und kommentiert vor Ort. Unser Projekt manage ich bis zu seiner Rückkehr und bin im Namen von uns beiden Ansprechperson.

Stichwort Namen. Dem Aufruf unserer Zeitung folgten viele Leserinnen und Leser und stimmten für den Spitznamen «Sascheli», angelehnt an Promipaare wie Brad und Angelina (Brangelina). Wie stehen sie dazu?

Ehrlich?

Bitte!

Sascha ist eine eigenständige Person, Eliane ist eine eigenständige Person. Es braucht keinen Namen für uns beide. Aber wir mussten etwas schmunzeln.

Also halten wir uns an den Titel Ihres neuen Albums «Reset» – zurück auf Werkseinstellung. Okay?

Sehr gern.

Die Ausgangsposition nehmen sie beide auch als Wirtsleute ein. Im Februar starten Sie mit der «Weinerei 1877». Wie bereitet ihr euch vor?

Mit vielen verschiedenen Tätigkeiten. Ich halte mich an unseren Vorgänger Hans Winiker, beobachte und lerne. Ich präge mir Abläufe im Betrieb ein und mache mir Gedanken, welche Anpassungen wir vornehmen könnten.

Was wird neu?

Das Wichtigste überhaupt ist, dass die Weinerei weitergeführt wird. Bis vor einem Monat stand dies in den Sternen. Das Team aus Service und Küche übernehmen wir und ergänzen es. Das Konzept hat funktioniert, also führen wir es weiter, wie es die Gäste kennen gelernt haben. Der Rest wird reifen.

Wie ein Wein. Wie verteilen sich ihre Rollen?

Das wird sich weisen. Für uns ist erst einmal wichtig, dass ich auch mit den Gästen, die oft hier sind, in Kontakt stehe und deren Puls fühle. Ich werde an der Front sein, Sascha zieht im Hintergrund die Fäden, etwa beim Erstellen der Weinkarte. Die soll hochwertig sein und immer wieder Neues präsentieren – auch tolle Weine aus der heimischen Weinwelt, mit Geschichten dahinter. Wir sind keine Weinhändler, auch keine Önologen, aber grosse Weinfreunde. Wir möchten anbieten, was auch wir gern trinken.

Die Kunstszene wie die Gastrobranche wurden durch die Pandemie zurückgebunden. Weshalb setzen Sie auf diese Karte?

Unseren Entscheid haben viele hinterfragt. Ich hatte immer die Idee, Gastgeberin zu sein, denn Essen, Kochen und Wein sind Freuden, die ich gerne pflege und teile. Das Fundament legte ich während der Pandemie mit dem Wirtepatent. Unklar war nur, in welcher Form ich in die Gastrobranche einsteige. Es hätte eine Bar, ein Café oder auch ein Take-Away-Mobil sein können. Bis jetzt stand dies aber nicht zur Debatte, weil ich nie einen Partner hatte, der das Vorhaben mittragen würde. Allein hätte ich den Schritt nie gewagt.

Einblick in die Bar 1877. Bild: Eveline Beerkircher (30. November 2022)

Sind Sie nun voll als Wirtepaar engagiert?

Nein. Im März starte ich mit meiner Band mit Club-Konzerten und ich widme mich wieder dem Songwriting. Die Moderation und die Musik bleiben unsere Hauptbeschäftigungen. Wir können uns auf unser Team in der Weinerei verlassen.

«Reset» war nicht ihr letztes Album?

Definitiv nicht. Noch vor eineinhalb Jahren hätte ich diese Antwort nicht so abschliessend geben können. Nun bin ich aber motiviert wie nie zuvor und spüre eine Energie. Die ist auch mit der neuen Aufgabe ungebremst, zumal wir Möglichkeiten haben. Wir werden Showcases, Konzerte sowie Dinner-Veranstaltungen bieten.

Wird Eliane in der Weinerei ebenfalls singen?

Das wird der Fall sein. Doch Musikerin wird hier nicht meine Hauptrolle. Zur Weinerei gehört ein Saal für Feiern, Meetings und Seminare. Wenn zu einer Hochzeit eine Künstlerin oder ein Künstler gebucht wird, bieten wir Hand.

Wir? Sascha als Moderator des Heitere Volksschlager singt auch mal das Vogulisi. Gibt es womöglich ein Duo?

Eher nicht. Der Clash liegt in der Stilrichtung. Sascha wird schon sehr warm mit Schlager. Bei der Musik sind wir nicht kompatibel. Nein, auf dieses Duo muss man länger warten.

Eliane Müller mit der Getränkekarte. Bild: Eveline Beerkircher (30. November 2022)

Bis Weihnachten?

Dann stehen wir in der Küche. Wir sind auch privat wirklich gerne Gastgeber und kochen viel zusammen.

Was servieren Sie?

Meine Spezialität ist Risotto in allen Variationen, Sascha ist am Grill in seinem Element. Ein echter Freak, selbst im Winter.

Was wünschen Sie sich zu Weihnachten?

Drei Tage Zeit nur für meine Familie, meine Liebsten und mich. Einfach um aufzutanken, mehr brauche ich nicht. Doch, ein gutes Glas Wein noch, das wär’s.

