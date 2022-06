Gute Wasserqualität: Zentralschweizer können unbesorgt baden

Gewässer Unbeschwertes Baden in der Zentralschweiz: Seen haben einwandfreie Wasserqualität Die Untersuchungen der Aufsichtskommission Vierwaldstättersee zeigt sehr gute Badewasserqualität in den Kantonen Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden und Luzern. So steht dem Planschspass nichts im Weg. 21.06.2022, 08.45 Uhr

Das Schwimmen im See ist auch in Luzern ohne Bedenken möglich. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 13. Juli 2020)

Es wurde umfangreich getestet: 70 Badestellen am Vierwaldstättersee, Zürichsee, Zugersee, Sempachersee, Baldeggersee, Rotsee, Lauerzersee, Sihlsee, Sarnersee, Lungerersee, Hirschlensee, Seelisbergsee und Golzernsee nahm die Aufsichtskommission Vierwaldstättersee (AKV) unter die Lupe. Wie diese mitteilt, zeigen alle Badestellen eine gute bis ausgezeichnete Badewasserqualität auf. Die Wasserproben wurden durch das Laboratorium der Urkantone in Brunnen und der Dienststelle Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz in Luzern untersucht.