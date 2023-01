Höchster Luzerner Lehrer zu Gewalt: «Ball ist beim Arbeitgeber»

Gewaltstudie Luzerner Verbandspräsident zu Gewalt an Lehrpersonen: «Der Ball ist jetzt beim Arbeitgeber» Alex Messerli, Präsident des Luzerner Lehrerinnen- und Lehrerverbands, bestätigt die Ergebnisse der schweizweiten Studie. Und fordert nun, dass der Kanton eine Ombudsstelle für Lehrpersonen der Volksschule einrichtet. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 18.01.2023, 12.00 Uhr

Schlagende Schülerinnen und Schüler, drohende Eltern: Der Dachverband Lehrerinnen- und Lehrer Schweiz (LCH) hat mit einer Studie aufgezeigt, wie viele Lehrpersonen Gewalt erleben. Alex Messerli, Präsident des Luzerner Verbands, gibt Auskunft über die Lage im Kanton Luzern.

Alex Messerli, Präsident des Luzerner Lehrerinnen- und Lehrerverbands. PD

Zwei von drei Lehrpersonen haben in den vergangenen fünf Jahren schweizweit Gewalt erlebt. Wie ist die Situation im Kanton Luzern?

Alex Messerli: Die Studie des Dachverbands LCH ist eine der ersten, in welcher die Daten so detailliert erhoben wurden. Wir vom Luzerner Lehrerinnen- und Lehrerverband verfügen nicht selbst über solche Zahlen. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass die Resultate auch für den Kanton Luzern zutreffen, weil die Studie als repräsentativ gilt.

Rund 1000 Lehrpersonen mussten zum Arzt, nachdem sie Gewalt erlebt haben. Sind Ihnen auch solche Beispiele aus dem Kanton Luzern bekannt?

Wir bieten für unsere Mitglieder eine Beratung an, wo solche Fälle thematisiert worden sind. Diese ist aber nur für Mitglieder zugänglich, andere Lehrpersonen müssen wir an andere Stellen verweisen. Doch auch mit einer Beratung können nicht alle Konflikte gleich gelöst werden. Unabhängig davon setzen wir uns für ein gewaltfreies Klima an den Schulen ein.

Das ist aber dann schwierig, wenn die Gewalt aus eigenen Kreisen kommt. 15 Prozent der Lehrpersonen erlebte Gewalt durch Kollegen und Kolleginnen; meist in Form von Mobbing. Was läuft schief in den Lehrerzimmern?

Das ist nicht ganz einfach zu beantworten, weil es verschiedene Formen von Gewalt und Akteuren gibt. Überall, wo Menschen mit unterschiedlichen Interessen aufeinandertreffen, kann es Konflikte geben. Zudem sind Lehrpersonen in ihrer Arbeit mit Lernenden und Eltern sehr exponiert.

Also führt der Druck von aussen dazu, dass sich Spannungen im Kollegenkreis entladen?

Über die konkreten Ursachen haben wir keine Kenntnis.

In der Studie heisst es, dass die Rücklaufquote unter anderem aus dem Kanton Luzern mit über 20 Prozent besonders hoch war. Zurückzuführen sei dies wohl auf den Angriff auf einen Lehrer 2018 und die darauf folgende Sensibilisierung. Einverstanden?

Ich hoffe es, so tragisch das Erlebnis auch war. Nun hoffen wir, dass mit der Studie Sensibilität und Handlungsdruck weiter wachsen. Im Kanton Luzern ist es wichtig, dass die Nutzung einer Ombudsstelle für Lehrpersonen der Volksschulen besser oder überhaupt möglich wird.

Wer soll diese einrichten?

Das muss auf kantonaler Ebene passieren. Ein entsprechendes Postulat ist im Kantonsrat noch hängig.

Gefordert sind auch Interventions- und Krisenkonzepte. Kann da nicht auch Ihr Verband Hand bieten?

Wir sind überall bereit, Hand zu bieten, wenn es um Lösungen geht. Doch der Ball ist nun beim Arbeitgeber, also Kanton und Gemeinden. Die Studie des Dachverbands ist hier ein Wegweiser, auch was mögliche Lösungen betrifft. Wichtig ist anzufügen, dass solche Konzepte in jedem Schulhaus vorhanden sind.

Alex Messerli (37) ist seit 1. August 2018 Präsident des Luzerner Lehrerinnen- und Lehrerverbands.

