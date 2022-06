Inklusion: Kanton Luzern will Gleichberechtigung im Sport

Kantonale Wahlen «Erbsenzählerei» und «Buchhalter-Regierungsrat»: SP-Frauentrio gibt sich auf Werbetour kämpferisch

Ylfete Fanaj, Melanie Setz und Yvonne Zemp Baumgartner kämpfen um die interne Nomination als Luzerner Regierungsrätin. An einer Tour durch den Kanton zeigen sie sich der Basis. Am Mittwoch machten sie in Sursee halt.