Verein will Frauenanteil im Luzerner Kantonsrat steigern

Der Frauenanteil im Luzerner Kantonsrat ist seit den Wahlen weiter gestiegen – Frauen-Netzwerk will 50 Prozent erreichen Der Verein Frauen Luzern Politik hat den Startschuss für die kantonalen Wahlen 2023 gesetzt. Er will noch mehr Frauen für die Politik begeistern. Dabei ist der Frauenanteil im Luzerner Kantonsrat schon jetzt so hoch wie noch nie. Dominik Weingartner 10.06.2022, 05.00 Uhr

Während der Luzerner Regierungsrat seit sieben Jahren ein reines Männergremium ist, geht der Trend im Parlament in die andere Richtung. 46 der 120 Mitglieder des Kantonsrats sind zurzeit Frauen, der Anteil beträgt 38,3 Prozent. Durch Rücktritte und einem höheren Anteil an Nachrückerinnen ist der Frauenanteil damit seit den Wahlen 2019 noch einmal um vier Prozentpunkte gestiegen, bereits damals wurde ein rekordhoher Frauenanteil registriert.

Der Luzerner Kantonsrat ist weiblicher geworden. Im Bild spricht Mitte-Kantonsrätin Karin Stadelmann, die im vergangenen September für einen Mann ins Parlament nachgerückt ist. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 16. Mai 2022)

Geht es nach dem Verein Frauen Luzern Politik soll die Zahl der Frauen im Kantonsrat weiter steigen. Am Eichenfest, einem Netzwerkanlass für Frauen in Politik, Justiz und Verwaltung, hat der Verein Ende Mai das Ziel ausgegeben, den Anteil auf 50 Prozent zu erhöhen. Die nächsten Wahlen finden in knapp zehn Monaten statt. Das Frauennetzwerk wurde im Vorfeld der letzten Wahlen ins Leben gerufen. Das Ziel: Mehr Frauen für die Politik zu begeistern und zu einer Kandidatur zu bewegen.

Workshops für Frauen

Mittlerweile ist aus dem Netzwerk ein überparteilicher Verein geworden. Im Vorstand sind Frauen aus allen sechs Kantonsratsparteien vertreten. Laut Co-Präsidentin Claudia Huser von der GLP versucht der Verein vor allem, den Austausch unter den Frauen zu fördern. «So sollen Ängste und Vorurteile abgebaut werden.» Der Erfolg der letzten Wahlen gebe dem Verein recht:

«Der höhere Frauenanteil im Kantonsrat ist auch auf unser Engagement zurückzuführen.»

Im September führt der Verein kostenlose Workshops für interessierte Frauen durch. Dabei werden von etablierten Politikerinnen verschiedene Themen behandelt, etwa der «Umgang mit Rampenlicht und öffentlicher Kritik», wie es im Programm heisst, oder der Umgang mit Niederlagen unter dem schönen Titel «Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen».

Zwei Parteien erreichen 50 Prozent oder mehr

Laut Huser sollen so frauenspezifische Hürden für politisches Engagement angesprochen und aus dem Weg geräumt werden. «Frauen haben oft das Gefühl, sie müssten schon alles wissen und können, bevor sie kandidieren.» Auch falle ihnen der Umgang mit Niederlagen schwerer, glaubt Huser.

«Frauen nehmen eine Nichtwahl oft persönlicher als Männer.»

Um einen höheren Frauenanteil im Parlament zu erreichen, müssen die Parteien mitspielen. Sie stellen die Listen für die Wahl zusammen. Ein Blick auf die einzelnen Fraktionen zeigt, dass es durchaus Unterschiede gibt (siehe Grafik). Einen Frauenanteil von 50 Prozent oder mehr erreichen nur SP und GLP. Alle anderen Parteien erreichen die Parität nicht.

Der Verein Frauen Luzern Politik macht den Parteien keine Vorgaben, wie sie bei der Listengestaltung vorzugehen haben. Schliesslich handelt es sich um einen überparteilichen Verein und die Haltungen zu einer Frauenquote sind sehr unterschiedlich.

Am meisten Nachholbedarf haben SVP und FDP. Bei der SVP sei die Frage, ob eine Frau kandidiere, nicht zentral, sagt Parteipräsidentin Angela Lüthold-Sidler. «Wir unterscheiden nicht zwischen Mann und Frau. Entscheidend ist die Qualifikation.» Gleichzeitig sagt Lüthold:

«Die SVP ist sehr an Frauen interessiert, sonst wäre ich nicht Präsidentin.»

Interne Netzwerke für Amtsträgerinnen und Amtsträger gebe es zwar bei der SVP, diese seien jedoch nicht speziell auf Frauen zugeschnitten. Lüthold stellt zudem in Frage, ob die These, wonach es schwieriger sei, Frauen von einer Kandidatur zu überzeugen als Männer, richtig ist. «Ich habe aus den Wahlkreisen keine Rückmeldungen, dass das bei der Kantonsratswahl so ist.» Anders sei es bei Ämtern mit höheren Pensen. «Da ist die Vereinbarkeit von Familie und Amt schwieriger.»

Die Präsidentin der Luzerner FDP, Jacqueline Theiler, sagt: «Grundsätzlich ist es unser Ziel, mehr Frauen in der Politik zu haben.» Im vergangenen Herbst habe die FDP zu diesem Zweck eine Academy durchgeführt. «Mit diesem Format wollen wir unter anderem Frauen und Junge ansprechen, die sich den Einstieg in die Politik vorstellen können», so Theiler. Unter den über 80 Interessierten seien viele Frauen gewesen, im Herbst werde der Anlass wiederholt. Theiler stellt aber auch klar:

«Die FDP lehnt Frauenquoten ab, auch bei den Wahllisten.»

Man setze auf Motivation und Befähigung. «Zudem wollen wir als Partei mit gutem Beispiel vorangehen. Wir haben fähige Frauen im Kantonsrat, in Gemeinderäten und in der Parteileitung. Schlussendlich liegt es aber auch an den Wählerinnen und Wählern, Frauen zu wählen.»

Mit 34 Kantonsrätinnen und Kantonsräten stellt die Mitte die mit Abstand grösste Fraktion im Luzerner Parlament. Entsprechend gross ist ihr Einfluss beim Frauenanteil. Zurzeit beträgt er bei der Mitte 35,2 Prozent, liegt also leicht unter dem Durchschnitt. Mit dem Rücktritt von Ludwig Peyer und dem Nachrücken von Mitte-Vizepräsidentin Michaela Tschuor wird sich der Frauenanteil in der Mitte-Fraktion auf 38,2 Prozent erhöhen.

Obwohl seine Parteien nur den vierthöchsten Frauenanteil im Kantonsrat hat, sagt Mitte-Präsident Christian Ineichen:

«Wir sind die Partei mit der konsequentesten Frauenförderung.»

In absoluten Zahlen stelle man die meisten Kantonsrätinnen, zudem seien drei der vier Luzerner Mitte-Politikerinnen und -Politiker in Bern Frauen, begründet er diese These. «Wir haben eine aktive Frauengruppierung, die sich um Frauenkandidaturen bemüht», so Ineichen. Zudem führe die Mitte Veranstaltungen durch, um Frauen für politische Ämter zu motivieren.

Eine Partei, die sich die Frauenförderung schon lange auf die Fahnen geschrieben hat, sind die Grünen. Doch der Frauenanteil in der Kantonsratsfraktion liegt deutlich unter 50 Prozent. «Wir wollen mindestens paritätische Listen präsentieren. Dieses Ziel verfolgen wir schon lange», sagt Co-Parteipräsident Raoul Niederberger.

«Für die kommende Wahl haben wir eine Stelle auf der Geschäftsstelle geschaffen, die gezielt Frauenkandidaturen stärken soll.»

Die befristete Stelle sei mit einer Frau besetzt worden. «Wir wollen analysieren, was wir verbessern können», so Niederberger. Er glaubt, dass sich Frauen eine Kandidatur besser überlegen würden als Männer. «Die Politik muss attraktiver werden für Frauen. Wir müssen ein Umfeld schaffen, in dem Frauen Kandidaturen antreten wollen.»

Weiter als die Grünen in punkto Frauenanteil sind die Grünliberalen. Die kleinste Fraktion im Kantonsrat kommt auf genau 50 Prozent Frauen. «Darauf sind wir stolz», sagt Co-Präsidentin und Kantonsrätin Riccarda Schaller. Auch für die nächsten Wahlen wolle man zur Hälfte Frauen auf den Listen haben. Schaller sagt aber auch:

«Es ist eine Knacknuss, Frauen für eine Kandidatur zu gewinnen.»

Man versuche Frauen aus dem Umfeld zu motivieren und besuche gezielt Anlässe wie das Eichenfest. Schaller glaubt: «Für Männer ist eine Kandidatur für ein politisches Amt viel selbstverständlicher. Frauen sind dafür extrem engagiert in Vereinen. Das sind stark verankerte Rollenbilder.» Dennoch ist sie überzeugt: «Wir gehen in die richtige Richtung.»

Den höchsten Frauenanteil im Luzerner Kantonsrat hat die SP. Für Parteipräsident und Kantonsrat David Roth ist dies eine Folge der Listengestaltung:

«Wir haben schon bei den letzten Wahlen die meisten Frauenkandidaturen gestellt.»

Bei der kommenden Wahl soll es in die gleiche Richtung weitergehen: «Die Wahlkreise haben die Vorgabe, die Diversität der Listen zu gewährleisten.» Abweichungen von der paritätischen Geschlechterquote müssten begründet werden, so Roth.

Die SP sei erfolgreich darin, Frauen für politische Ämter zu finden, sagt der Parteipräsident. «Diversität ist das Ergebnis konstanter Arbeit und in unserer Partei gibt es mehrere Gefässe und Anlässe mit dem Ziel, Frauen zu fördern.»

SP, Grüne und GLP schicken Frauen ins Regierungsratsrennen Im Luzerner Regierungsrat ist die Frauenfrage einiges akuter als im Kantonsrat. Seit 2015 ist das Fünfergremium eine reine Männerveranstaltung. Für die nächste Wahl zeichnen sich bereits mehrere Frauenkandidaturen ab. So tritt Claudia Huser für die GLP an. Die SP wird mit einer Frau antreten, die Partei entscheidet im Herbst, ob Yvonne Zemp Baumgartner, Melanie Setz Isenegger oder Ylfete Fanaj kandidieren wird. Auch die Grünen werden voraussichtlich eine Frau ins Rennen schicken. Das Problem: Keine dieser Parteien ist zurzeit in der Regierung vertreten. Kandidieren die bisherigen Männer erneut – worauf zurzeit einiges hindeutet –, wird es schwierig, eine Frau in die Regierung zu bringen.

