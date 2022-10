Debatte um säkulare Verfassung Gottesbezug in Luzerner Verfassung ist erst 15 Jahre alt Die Luzerner Grünen wollen Gott aus der Verfassung streichen. Das sorgt allenthalben für Empörung. Dabei war bis zur Totalrevision von 2007 im höchsten Luzerner Rechtsdokument noch keine Rede von Gott. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 19.10.2022, 18.41 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Forderung der Luzerner Grünen, den Gottesbezug in der Kantonsverfassung zu streichen, erhitzt die Gemüter. Das zeigt ein Blick in die Leserbriefspalten unserer Zeitung. «Sollte die Fraktion der Mitte diese unsinnige Motion unterstützen, kann die Partei meine Mitgliedschaft streichen», schreibt etwa alt CVP-Grossrätin Maria-Pia Schmid. Ein anderer fragte: «Sind die Luzerner Grünen von allen Geistern verlassen?» Und ein weiterer meint: «Der Kanton Luzern ist ein christlicher Kanton.»

Tatsächlich gehört die Mehrheit der Luzernerinnen und Luzerner immer noch der Katholischen Kirche an (siehe Grafik). Diese gibt sich allerdings wortkarg. Man werde die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Vorstoss führen, allerdings noch nicht jetzt, heisst es auf Anfrage.

Lilian Bachmann, Synodalratspräsidentin der Evangelisch-reformierten Landeskirche, sagt, dass sich die Schweiz seit der Gründung der Eidgenossenschaft dazu bekenne, dass kein König, keine politische Partei oder eine andere Obrigkeit die höchste Macht innehabe. «Der Gottesbezug weist seither darauf hin, dass es etwas Übergeordnetes gibt, etwas, das wir Menschen selbst nicht allein in den Händen haben», so Bachmann. In der aktuellen Diskussion nehme die Reformierte Kirche «eine vermittelnde, verständnis- und friedensfördernde Haltung ein».

Diskussion schon vor der Verfassung von 2007

Doch wie ist es überhaupt zum Gottesbezug in der Luzerner Verfassung gekommen? Vor der Revision im Jahr 2007 fehlte eine Präambel und damit auch ein expliziter Bezug auf Gott, wie der Grosswanger alt CVP-Ständerat und damalige Präsident der Verfassungskommission, Franz Wicki, bestätigt. «Wir haben damals eingehend diskutiert, ob es überhaupt eine Einleitung braucht und falls ja, ob mit Gottesbezug oder nicht», erzählt er.

Der Luzerner alt Ständerat Franz Wicki war Präsident der Luzerner Verfassungskommission. Bild: Eveline Beerkircher

Wicki hat gemeinsam mit dem emeritierten Professor für öffentliches Recht und alt Rektor der Universität Luzern, Paul Richli, einen rund 750-seitigen Kommentar zur neuen Luzerner Verfassung veröffentlicht. Dort wird die Entstehungsgeschichte des Gottesbezugs beschrieben. Die Verfassungskommission machte nämlich zunächst einen weltlichen Vorschlag. «Im Wissen, dass Macht ohne Recht nicht sein darf und Recht ohne Macht nicht sein kann, gibt sich der Kanton Luzern folgende Verfassung», lautete dieser.

In der anschliessenden breiten Vernehmlassung, bei der die Unterlagen auch an sämtliche Luzerner Haushalte verteilt wurden, stiess dieser Vorschlag aber auf wenig Gegenliebe, wie der Regierungsrat auch in seiner Botschaft ans Parlament im Jahr 2005 konstatierte. «Aus den zahlreichen Eingaben ist die Schlussfolgerung zu ziehen, dass eine Präambel gewünscht wird, welche einen Bezug auf Gott und auf die Verantwortung des Menschen herstellt», heisst es dort. Unter anderem wurde der Vorschlag der Kommission als «zu akademisch» beurteilt.

Tatsächlich ist aber in den vorhergehenden Verfassungen des Kantons Luzern von 1814, 1831, 1841, 1863 und 1875 nie von Gott die Rede. Allerdings wird in den ersten vier Verfassungen klargestellt, dass der Katholizismus die Religion des Kantons und des «luzernischen Volkes» sei. Der heutige explizite Gottesbezug in der Einleitung ist aber erst 15 Jahre alt.

Vorbild Kanton Freiburg?

Die meisten Verfassungen der anderen Kantone – wie auch die Bundesverfassung – nehmen in der Präambel oder Einleitung Bezug auf Gott oder zumindest auf die Schöpfung. Ausnahmen sind etwa die Kantone Basel-Stadt, Thurgau oder Genf. «Der Kanton Genf nimmt gemäss seiner laizistischen Tradition Bezug auf den Humanismus», erklärt Paul Richli.

Der ehemalige Uni-Rektor Paul Richli. Bild: PD

Für ihn ist es nicht erstaunlich, dass in vielen Kantonsverfassungen Gott noch eine Rolle spielt. «Schliesslich gab es im 19. Jahrhundert in der Schweiz noch kriegerische Auseinandersetzungen wegen der Religion.» Richli beobachtet aber eine Tendenz weg von der Transzendenz hin zu weltlichen Werten. «Menschenrechte sind das neue Evangelium. Man ersetzt damit Werte, die man früher mindestens zum Teil aus dem Glauben schöpfte», sagt er.

Spannend findet der Staatsrechtler den Weg des Kantons Freiburg. Dort heisst es in der Einleitung zur Verfassung: «Wir, das Volk des Kantons Freiburg, die wir an Gott glauben oder unsere Werte aus anderen Quellen schöpfen (...)» Diese Formulierung schliesse alle mit ein, sowohl Christen, Muslime oder andere Religionsangehörige, aber auch Atheisten, so Richli.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen