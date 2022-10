Greppen Familie Stocker baut seit zehn Jahren Feigen für den Verkauf an – damit sind sie die Einzigen in der Schweiz In Greppen hat die Familie Stocker auf dem Kirchweg Hof eine grosse Feigenanlage. Der Weg dahin war nicht immer einfach – dieses Jahr freuen sie sich aber über eine reiche Ernte. Marion Waldmann Jetzt kommentieren 03.10.2022, 05.00 Uhr

Zwischen Rigi und Vierwaldstättersee bewirtschaften Andrea (38) und Stephan (40) Stocker in Greppen den Hof Kirchweg. Neben 16 Mutterkühen mit ihren Kälbern, 350 Freilandhühnern, zehn Mutterschafen und 130 Hochstammobstbäumen verfügen sie über eine in der Schweiz aussergewöhnliche Feigenanlage. Auf einer Fläche von einer halben Hektare wachsen acht verschiedene Sorten. «Unseres Wissens sind wir die Einzigen, die hierzulande Feigen im grösseren Stil anbauen», sagt Stephan Stocker.

Stephan und Andrea Stocker in ihrer Feigenanlage in Greppen. Bild: Nadia Schärli (Greppen, 28. September 2022)

Die Idee dazu hatten sie vor über zehn Jahren. «Wir suchten nach einem Nischenprodukt, das wir auf dem flächenmässig kleinen Betrieb, den wir von meinen Schwiegereltern übernahmen, herstellen konnten», erzählt Andrea Stocker. «Die Feigen, die am Kirchweg wuchsen, stiessen bei Familie und Freunden schon lange auf Begeisterung.»

Spezielle Bedingungen ermöglichen den Anbau in Greppen

Dass der Feigenanbau auf dem offenen Feld überhaupt möglich ist, ist der Seenähe und der geschützten Lage an der Südseite der Rigi zu verdanken. Diese sorgen nämlich für ein mildes Klima, wie es sonst hauptsächlich in südlicheren Ländern herrscht. Deshalb reisten Stockers zu Beginn des Feigenanbaus zur Inspiration nach Italien und Frankreich, wo sie mehrere Feigenanlagen mit unterschiedlichen Ansätzen besuchten.

«Es war sehr spannend, diese zu vergleichen, um so unsere eigene Philosophie für den Feigenanbau zu finden», berichtet Andrea Stocker.

«Dennoch lernten wir das meiste nach und nach durch Ausprobieren, als wir 2012 die ersten 160 Feigenstöcke pflanzten.»

Was ihnen von Anfang an wichtig war: Alles soll so natürlich wie möglich sein. Darum werden die Feigen nicht gespritzt und nur mit betriebseigenem Dünger gedüngt.

Der Anfang war mit vielen Herausforderungen verbunden

Im ersten trockenen Sommer verbrachten Andrea und Stephan Stocker jeden zweiten Abend zwei mühselige Stunden damit, die Feigenstöcke von Hand zu tränken, bis sie 2015 schliesslich ein Bewässerungssystem installierten. Doch dann kam ein Tiefpunkt: Als die Feigen endlich reif waren, fielen Vögel scharenweise darüber her und frassen sämtliche Früchte auf. Stephan Stocker erzählt:

«Damals mussten wir uns entscheiden: Waren die Feigen bloss ein Versuch, der nun gescheitert ist, oder investieren wir in eine Überdachung und gehen diesen Weg weiter?»

Da die Einnetzung mehr kostete als zuvor das Pflanzgut und die Bewässerung, war dies keine leichte Entscheidung. Doch weil sie schon so weit gekommen waren, entschied sich das Paar dafür weiterzumachen.

Während der Haupternte können alle zwei Tage zwischen 50 und 80 Kilogramm Feigen geerntet werden. Bild: Nadia Schärli (Greppen, 28. September 2022)

Das zahlte sich aus, denn dieses Jahr freuen sie sich über eine reiche Ernte. Zwischen Anfang September und Mitte Oktober können mit der Hilfe von Familie und Freunden alle zwei Tage 50 bis 80 Kilogramm Feigen geerntet werden. Reif geerntete Feigen sind allerdings nur zwei, drei Tage lang haltbar – und was nicht frisch verkauft werden kann, muss möglichst schnell weiterverarbeitet werden. «Wir sind bisher an allen Herausforderungen gewachsen», meint Andrea Stocker dazu.

Die Vielfalt der Produkte stieg mit der Erntemenge

So begannen sie schon früh, eigene Produkte zu entwickeln. Zunächst fertigten sie Feigensenf an, hinzu kamen die Feigenkonfitüre, die von der Firma Schenk Konfi in Root produziert wird, sowie der in Zusammenarbeit mit der Brunner Weinmanufaktur hergestellte Feigenbalsam. «Der besteht aus hundert Prozent reinem Feigensaft, was wirklich aussergewöhnlich ist. Da sind wir schon stolz drauf», berichtet Stephan Stocker.

Es sei ihnen wichtig gewesen, für ihre Produkte mit regionalen Familienunternehmen zusammenzuarbeiten. Zusätzlich stellen sie jährlich zehn Flaschen im Eschenholzfass gelagerten Feigenschnaps, das sogenannte Feigengold, her. «Die Vielfalt der Produkte stieg mit der immer grösseren Erntemenge», so Stephan Stocker.

Um die frischen Feigen zu verarbeiten, hat die Familie Stocker eine Reihe eigener Produkte entwickelt. Bild: Nadia Schärli (Greppen, 28. September 2022)

Die Produkte verkaufen sie selbst auf dem Hof sowie im eigenen Onlineshop. Dies sei zwar sehr zeitintensiv, doch durch die Direktvermarktung können sie die Wertschöpfung bei sich behalten und stehen im direkten Kontakt zu ihrer Kundschaft. Die Nachfrage nach Feigen aus der Schweiz nehme immer mehr zu. Andrea Stocker: «Mittlerweile kennt man uns und wir haben eine sehr treue Kundschaft.»

