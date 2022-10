Greppen Nach dreijähriger Coronapause: «Chestene-Chilbi» findet wieder statt Am 23. Oktober findet die Chilbi in Greppen nach zwei pandemiebedingten Ausfällen zum 23. Mal statt. 13.10.2022, 14.58 Uhr

Chestene-Chilbi in Greppen. Archivbild

Endlich ist es wieder so weit: Nachdem der grosse Kastanienmarkt wegen der Coronalage zwei Mal nicht stattgefunden hat, geht es am 23. Oktober los. Mit zirka 70 Ausstellern ist an der «Chestene-Chilbi» für alle etwas dabei. Wie IG-Pro Kastanie Zentralschweiz und das OK mitteilen, findet die Chilbi auf dem Marktgelände mitten im Dorfzentrum von Greppen statt.