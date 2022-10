Gerichtsfall Baustart am Ränggloch verzögert sich – Totalsperrung frühestens 2024 Der Kanton Luzern hat die Bauarbeiten für das 65-Millionen-Projekt vergeben. Dagegen haben sich sechs Baufirmen aus der Region beim Luzerner Kantonsgericht beschwert – ein Detail wurde ihnen jedoch zum Verhängnis. Niels Jost Jetzt kommentieren 15.10.2022, 05.00 Uhr

Mit einer deutlichen Mehrheit von fast 82 Prozent hat die Luzerner Stimmbevölkerung vor einem Jahr Ja gesagt zum Ausbau des Rängglochs. Die kurvige Strasse zwischen Kriens, Littau und Malters soll verbreitert und besser vor Naturgefahren geschützt werden. Auch ein Velo- und Fussweg sowie eine 160 Meter lange Brücke sind geplant. Für die Hauptarbeiten muss das Nadelöhr während schätzungsweise 18 Monaten komplett gesperrt werden.

Eigentlich hätte der Baustart dieses Jahr erfolgen sollen. Doch es kommt zu Verzögerungen, wie Recherchen unserer Zeitung zeigen. Die Baumaschinen können wohl erst 2023 auffahren, die Totalsperrung erfolgt dadurch frühestens 2024, heisst es beim Kanton auf Anfrage.

Kanton hat günstigste Offerte nicht bewertet

Grund ist ein Gerichtsfall. Sechs Baufirmen haben sich vor dem Luzerner Kantonsgericht beschwert, weil die Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (Vif) ihre gemeinsame Offerte gar nicht erst bewertet hat. Die Vif hat die Firmen somit auch vom Vergabeverfahren ausgeschlossen. Sie begründete dies damit, dass die Offerte die Anforderungen nicht erfülle.

Grossprojekte: Der zweite Gerichtsfall innert Kürze Das Grossprojekt im Ränggloch ist das zweite, das in diesem Jahr vor Gericht landete. Bereits im August wurde bekannt, dass beim Projekt Lammschlucht im Entlebuch eine Beschwerde beim Kantonsgericht eingegangen ist. Auch damals ging es um die Zuschlagungsverfügung, wodurch der Baustart verzögert wurde. Ist dies ein strukturelles Problem beim Kanton Luzern? Das zuständige Bau-, Wirtschafts- und Umweltdepartement winkt ab. «Bei beiden Verfahren hat das Kantonsgericht unsere Haltung und Vergabepraxis gestützt», heisst es. Grundsätzlich könne bei jedem Projekt eine Beschwerde eingereicht werden. Je grösser das Vorhaben, desto höher sei die Wahrscheinlichkeit dafür. Dass der Kanton die Offerte der ARGE Ränggloch plus gar nicht erst bewertet hat, ist auf die Vorgehensweise bei öffentlichen Beschaffungen zurückzuführen, die gesetzlich vorgegeben ist. In einem ersten Schritt würden die Eignungskriterien eines Anbieters überprüft, erst anschliessend erfolge die Bewertung der Zuschlagskriterien. Da die ARGE laut der Einschätzung des Kantons nicht alle Eignungskriterien erfüllt hatte, wurden diese gar nicht bewertet. (jon)

Das ist aus zwei Gründen erstaunlich. Erstens wäre die Offerte der sechs Firmen laut eigenen Angaben rund zwei Millionen Franken günstiger gewesen als jene der nächstbietenden Firma, die Anliker AG aus Emmenbrücke, die schliesslich den Zuschlag für 64,9 Millionen Franken erhalten hat. Gleichzeitig hätten sie die Bauarbeiten dank Doppelschichten mehrere Monate schneller ausführen können – die Totalsperrung wäre somit kürzer ausgefallen. Zudem wären für das Aushubmaterial weniger Lastwagenfahrten nötig gewesen, weil eine der Firmen unmittelbar beim Ränggloch eine Deponie betreibt.

Zweitens handelt es sich bei den sechs Firmen allesamt um erfahrene Bauunternehmen aus der Region. Es sind dies die Lötscher Tiefbau AG aus Luzern, die Gebr. Brun AG aus Emmen, die SPAG Schnyder Plüss AG aus Stansstad, die Hans Renggli Bau AG aus Malters, die Sustra Tiefbau + Strassen AG aus Sursee sowie die Gasser Felstechnik AG aus Lungern. Die Unternehmen haben sich zur Arbeitsgemeinschaft ARGE Ränggloch plus zusammengeschlossen.

Mangelhafte Referenzen angegeben

Zum Verhängnis wurde ihnen ein vermeintliches Detail, wie dem mittlerweile vorliegenden Gerichtsurteil zu entnehmen ist. So hat die ARGE Ränggloch plus eine mangelhafte Referenz angegeben. Solche Referenzen müssen die Firmen angeben, um aufzuzeigen, dass sie auch tatsächlich dazu in der Lage sind, die geforderten Bauarbeiten auszuführen.

Beim Grossprojekt im Ränggloch verlangte die Vif unter anderem Referenzen zum Strassenbau mit Werkleitungen im Umfang von mindestens sieben Millionen Franken. Die ARGE Ränggloch plus hingegen habe in diesem Punkt ein Projekt zum Hochwasserschutz aufgeführt. Dieses enthalte demnach «keine aussagekräftige Dokumentation zum Strassenbau mit Werkleitungen», urteilt das Kantonsgericht.

Firmen kritisieren «überspitzten Formalismus»

Die sechs Firmen räumen zwar ein, die Referenz «in gewissem Masse ungenau bezeichnet» zu haben. Auf Anfrage sagt aber die ARGE: «Unser angegebenes Referenzprojekt enthielt neben dem Hochwasserschutz auch den Strassenbau mit Werkleitungen. Es hatte sogar eine grosse Ähnlichkeit mit dem Vorhaben im Ränggloch, weshalb dieses Referenzobjekt bewusst ausgewählt wurde.»

Auftraggeber sei schon damals die Vif gewesen. Dazu die ARGE:

«Der Kanton wusste, dass wir auch Strassenbauarbeiten verrichtet hatten und dass in der ARGE erfahrene und ausgewiesene Strassenbauspezialisten vertreten sind. Wir sind daher davon ausgegangen, dass dieser Nachweis ausreicht.»

Die Offerte nun nur wegen der mangelhaften Bezeichnung der Referenz vom Vergabeverfahren auszuschliessen, sei «unverhältnismässig» und verstosse gegen das Verbot des «überspitzten Formalismus’».

Das sieht das Kantonsgericht anders. Die Diskrepanz zum eingeforderten Nachweis sei «erheblich». Laut dem Urteil hätte die Vif die Baufirmen auch nicht auf den Mangel hinweisen dürfen. Denn damit hätte man sie bevorzugt, was eine Wettbewerbsverfälschung gewesen wäre.

Das Kantonsgericht weist die Beschwerde deshalb ab. Die amtlichen Kosten von 24'000 Franken muss die ARGE Ränggloch plus zahlen. Das Urteil ist zwar noch nicht rechtskräftig, ein Weiterzug ans Bundesgericht komme aber nicht in Frage, so die ARGE. Als KMU habe man die Ressourcen dafür nicht. Die ARGE hält zudem fest:

«Wir sind keine Bau-Verhinderer und auch in Zukunft auf Aufträge des Kantons angewiesen.»

