Grosswangen Die Blaskapellen spielen im Kanton Luzern um den Schweizer Meister Mit zweijähriger Verspätung findet am Wochenende auf dem Kalofenareal das 23. Schweizerische Blaskapellentreffen statt. An zwei Tagen unterhalten 37 Kapellen rund 5000 Besucherinnen und Besucher – und sich selber. Roger Rüegger 09.09.2022, 05.00 Uhr

Die Burgspatzen Grosswangen laden zum Blaskapellentreffen ein. Bild: PD

In Grosswangen werden beim 23. Schweizerischen Blaskapellentreffen am Wochenende grosse Töne gespielt. Die Veranstaltung, auf die die drei ansässigen Blasmusikvereine mit grosser Vorfreude hingearbeitet haben, sollte bereits 2020 stattfinden. Zwei Jahre später ist es so weit.

Gemäss dem Motto «Auf die Polka – Fertig – Los!» beginnt das Rahmenprogramm am Freitagabend mit der einheimischen Kleinformation Brass im Mass. Am Samstag und Sonntag geben 37 Blaskapellen aus der ganzen Schweiz ihr Bestes, um dem Publikum und sich selber Freude zu bereiten. Ebenfalls gefallen daran findet OK-Präsident Godi Koch.

Auch, weil nicht klar war, wie viele von den gemeldeten Kapellen die Pandemie überstehen würden. «Wir sind froh, dass nicht eingetroffen ist, was hätte eintreffen können. Dass sich von einst 39 Kapellen nur deren zwei zurückgezogen haben, lässt auf ein grossartiges Treffen hoffen. Die Begeisterung, sich an so einem Fest zu zeigen, scheint ungebrochen», sagt Koch.

Zwei Dutzend Kapellen messen sich an einem Wettbewerb, 13 weitere begnügen sich mit dem Unterhaltungsteil und spielen Freikonzerte.

Drei Spielorte für Freikonzerte

Wobei die Unterhaltung auch für die Wettbewerbsteilnehmenden hohe Priorität hat. Diese Formationen geben an einem der drei Spielorte mit den klingenden Namen «Musikantentreff», «Italienischer Traum» oder «Auf der Bierwiese» Freikonzerte. Bei rund 60 Auftritten werden sich die Musikerinnen und Musiker dem Publikum – es werden bei schönem Wetter rund 5000 Leute erwartet – gratis und franko präsentieren und topmotiviert sein. Die Veranstaltung trägt ja schliesslich den Titel Blaskapellentreffen und nicht Blaskapellenmeisterschaft. Obschon das Wettspiel sehr ernst genommen wird.

Die siegreiche Kapelle darf die Schweiz an der Europameisterschaft vertreten. Im Wettspiellokal «Kalofenhalle» wird in drei Stärkeklassen um den Titel des Schweizer Meisters gespielt. Der amtierende Champion in der Oberstufe ist die Luzerner Blaskapelle Lublaska, die wieder teilnehmen wird. Die Frauen und Männer haben sich auch international einen Namen gemacht. 2015 holten sie den EM-Titel, mehrmals belegten sie den zweiten Platz.

Unterstützung der Partnervereine Brassband Frohsinn und Feldmusik

Nicht teilnehmen am Wettbewerb werden die Burgspatzen Grosswangen, die sich als Organisator zur Verfügung stellen. Die 22 Musikerinnen und Musiker der einheimischen Blaskapelle werden auch ohne Wettbewerb an allen drei Tagen ordentlich engagiert sein. Präsident Daniel Koch kann dabei auch auf viele helfende Hände zählen:

«Mehr als 200 Leute konnten als Freiwillige gewonnen werden, was nicht selbstverständlich ist und wir sehr schätzen.»

Insbesondere die beiden Partnervereine Brassband Frohsinn Grosswangen und die Feldmusik Grosswangen – bei beiden spielen mehrere Mitglieder der Burgspatzen mit – bieten grosse Unterstützung.

«So macht die Organisation Spass. Wir sind ein junger Verein mit einem Durchschnittsalter von unter 30 Jahren. Weil wir wissen, dass es nicht einfach ist, Organisatoren für solche grossen Anlässe zu finden, haben wir beschlossen, das Blaskapellentreffen nach Grosswangen zu holen», so Koch.

Treffen in Grosswangen statt in Weinfelden

Für die Austragung des Blaskapellentreffens 2022 war ursprünglich Weinfelden vorgesehen. Dass das Fest nach Grosswangen verlegt wurde, hat einen plausiblen Grund, wie Godi Koch erklärt: «Grosswangen wäre Austragungsort im September 2020 gewesen. Nach Ausbruch der Pandemie haben wir im Mai schweren Herzens beschlossen, das Blaskapellentreffen nicht im selben Jahr durchzuführen.»

Das Konzept habe bereits bestanden, weshalb man sich mit dem OK in Weinfelden darauf einigte, 2022 ein Blaskapellentreffen im Kanton Luzern durchzuführen.

«Wir erklärten unseren Kollegen in der Ostschweiz, dass bei uns alles bereit sei. Sie waren sofort einverstanden und verschoben ihre Pläne. Das ist nicht selbstverständlich und offenbarte einmal mehr die riesige Kameradschaft in der Blasmusikszene.»

Hinweis: https://www.sbkt2022.ch/

