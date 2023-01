Grosswangen Mit neuem Zunftmeister «ist die Hölle los» Peter Zurkirch ist der neue Zunftmeister der Säulizunft Stettenbach/Grosswangen. Für Aufsehen sorgt neben einem Jubiläum auch Ernennung der ersten Kanzlerin. 14.01.2023, 05.00 Uhr

Der neue Zunftmeister Peter «Zücku» Zurkirch. Bild: PD

Der neue Zunftmeister der Säulizunft Stettenbach/Grosswangen heisst Peter Zurkirch, auch bekannt als «Zücku». Wie die Zunft in einer Mitteilung schreibt, ist für den frisch pensionierten Zunftmeister das diesjährige Fasnachtsjahr besonders speziell, da die Säulizunft ihr 75-jähriges Jubiläum feiern wird. Zudem wird der Rottaler Fasnachtsumzug in Grosswangen stattfinden.

Speziell an der Grosswanger Fasnacht ist in diesem Jahr auch die Wahl der ersten Kanzlerin. «Erstmals in der Geschichte der Säulizunft wird mit Doris Müller dem Meisterpaar eine Kanzlerin zur Seite stehen», so die Zunftmitteilung weiter. Das Zunft- und Kanzlerpaar seien waschechte Urfasnächtler, die die fünfte Jahreszeit lieben und leben. Dazu passe auch das Motto «in Grosswangen ist die Hölle los», das bei der Inthronisation schon voll gelebt worden sei. (jh)