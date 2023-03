Gruebisbalm Burn-out-Klinik hat weitere Hürde geschafft – Gemeinderat Vitznau stimmt Gestaltungsplan zu Zwischen Vitznau und Rigi Kaltbad soll ein Gesundheitszentrum entstehen. Nach mehreren Überarbeitungen stimmt die Gemeinde Vitznau dem Gestaltungsplan nun zu. 10.03.2023, 11.57 Uhr

Skizze des angepassten Projekts Gruebisbalm zwischen Vitznau und Rigi. Visualisierung: PD

Dem Gesundheitszentrum im Gebiet Gruebisbalm steht nichts mehr im Weg: Der Gemeinderat Vitznau habe an der Sitzung vom 7. Februar den Gestaltungsplan des Zentrums genehmigt, heisst es in einer Mitteilung vom Freitagmorgen. Der Gestaltungsplan sei inzwischen rechtskräftig geworden.

Der Baselbieter Paul Schaub hat bereits Ende 2020 seine Pläne für das Zentrum in der zu Vitznau gehörenden Gruebisbalm bekannt gegeben. In den vergangenen zwei Jahren lag das Projekt zwei Mal öffentlich auf – bei der ersten Auflage hatte unter anderem die Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK) Bedenken bezüglich der Ausdehnung des Gebäudes. Mit den zwei Einsprechern nach der zweiten Auflage habe man eine Einigung erzielen können, heisst es in der Mitteilung.

Im genehmigten Gestaltungsplan ist nun ein zusammenhängender Komplex geplant, «der durch seine Lage landschaftlich weniger in Erscheinung treten wird». Für den Bau des Gesundheitszentrums, in dem künftig vor allem auch Burn-out-Patientinnen und -Patienten behandelt werden sollen, werden das alte Kurhaus, das Öko-Hotel sowie ein Seminarraum mit Kegelbahn abgerissen. Das Haus Enzian werde modernisiert, heisst es weiter. Das Projekt geht nun in die nächste Planungsphase. Es wird ein Baugesuch erarbeitet. (mha)

Eine historische Postkarte zeigt das 1896 erbaute Kurhaus (mit Schweizerfahne) und das Haus Enzian. Bild: PD