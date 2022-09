Gründungsprofessor weibelt für neue Medizinfakultät in Luzern

Uni Luzern Gründungsprofessor weibelt für neue Medizinfakultät: «Wir wären auf Augenhöhe mit anderen Universitäten» Reto Babst koordiniert den Joint Medical Master, die Ausbildungskooperation zwischen den Universitäten Luzern und Zürich. Er sagt, welche Vorteile die Schaffung der neuen Fakultäten für den Gesundheitssektor im Kanton Luzern hätte. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 09.09.2022, 17.04 Uhr

Am Montag entscheidet der Luzerner Kantonsrat über die Schaffung von zwei neuen Fakultäten an der Universität Luzern. Die geplante Fakultät für Verhaltenswissenschaften und Psychologie ist dabei besonders umstritten. Kaum gesprochen wird über die zweite neue Fakultät, jene für Gesundheitswissenschaften und Medizin.

Diese existiert bereits als Departement. Seit 2017 können Studierende der Universität Zürich, die einen Medizin-Bachelor abgeschlossen haben, in Luzern ihren Masterstudiengang absolvieren. Das Departement ist aufgebaut und finanziert. Selbst wenn der Kantonsrat die neuen Fakultäten ablehnen würde, wäre die Medizin-Ausbildung in Luzern nicht gefährdet.

Abschluss an Departement sei ein «Tolggen im Reinheft»

Warum braucht es dann überhaupt eine Fakultät? Reto Babst ist Chirurg am Luzerner Kantonsspital (Luks), Koordinator für den Joint Medical Master, das Kooperationsprogramm zwischen den Universitäten Luzern und Zürich, und Gründungsprofessor des Fachbereichs Medizin an der Uni Luzern. Er sagt: «Mit der Schaffung der Fakultät für Gesundheitswissenschaften und Medizin gelangen wir auf Augenhöhe mit den anderen Fakultäten in und ausserhalb der Universität Luzern. Fakultäten sind die gültige Währung in der akademischen Welt.»

Reto Babst ist Gründungsprofessor des Fachbereichs Medizin an der Universität Luzern. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 25. April 2019)

Das würde sich positiv auf die Aussendarstellung des Standorts Luzern auswirken, ist Babst überzeugt. Für Studierende sei es attraktiver, an einer Fakultät einen Masterabschluss zu machen, als an einem Departement. Bleibe es bei einem Departement, würde diese Bezeichnung auch auf den Diplomen der Absolvierenden vermerkt. Das wäre laut Babst ein «Tolggen im Reinheft».

Babst befürwortet auch die Gründung der umstrittenen Fakultät für Verhaltenswissenschaften und Psychologie. «Das wäre eine Bereicherung für den Medizin-Cluster Luzern.» Man könnte gemeinsam Forschung betreiben. «Psychologie spielt auch in der Medizin eine immer grössere Rolle.»

Der Mediziner räumt zwar ein, dass es durchaus ein Konkurrenzverhältnis zwischen Medizin- und Psychologiefakultät entstehen könnte, etwa bei der Akquise von Forschungsgeldern. Er spricht in diesem Zusammenhang aber von einem «stimulierenden Wettbewerb».

Verzahnung mit der Uni hilft bei der Rekrutierung

Der Gesundheitssektor im Kanton Luzern profitiere enorm vom Masterstudiengang für Mediziner an der Uni, sagt Babst. «Das war für uns ein ‹Gamechanger›.» Am Luks seien in Form von Praktika schon immer Medizinstudierende ausgebildet worden. «Jetzt können wir auch strukturierte Lehre anbieten.» Das sei ein Vorteil bei der Rekrutierung von Spitzenmedizinerinnen und -medizinern, die auch eine Lehrtätigkeit ausüben wollen. «Die akademische Perspektive in Luzern ist extrem gestiegen», sagt Babst.

Aber auch für die Rekrutierung von Nachwuchs sei der Lehrgang in Luzern wichtig. «Ich habe in Bern studiert. Viele meiner Kollegen sind nach dem Studium in Bern geblieben», so Babst. Jetzt bestehe die Chance, dass in Luzern studierende Medizinerinnen und Mediziner sich in der Region niederlassen würden.

Wird im Gesundheitsbereich von Fachkräftemangel gesprochen, meint man damit in der Regel aber vor allem das Pflegepersonal. «An der Uni Luzern bieten wir auch Gesundheitswissenschaften an.» So würden sich etwa Personen aus der Pflege, Ergo- oder Physiotherapie im Masterstudiengang Gesundheitswissenschaften weiter spezialisieren.

«Aber auch kommunikative, ökonomische oder politische Aspekte der Gesundheit werden bei uns erforscht», sagt Reto Babst. Am Luks würden auch Studierende aus diesen Gebieten Praktika absolvieren, etwa in der Administration. Babst: «Diese schweizweit einzigartige Ausrichtung der Universität Luzern bietet enorme Synergien.»

